Aries

Avui tindràs molta necessitat de contacte social. No et quedis tot sol a casa. Desitjaràs sortir i jugar. L'energia astral en joc desperta la necessitat d'aventura. Podries visitar un restaurant nou, un bar o un cafè. O podries assistir a una conferència d'un important dissertant. Et divertiràs en connectar-te amb altres membres de l'audiència. Estaràs a la teva salsa mantenint converses intel·ligents amb estranys.

Taure

Lentament se t'està demanant que modifiquis els teus valors espirituals i deixis anar algunes de les tradicions més velles a les quals t'estàs encara aferrant. Has aconseguit un moment en el teu desenvolupament quan les idees pel que fa a noves formes espirituals de vida et resulten més accessibles i estàs veient el món de moltes maneres noves. L'energia us està encoratjant a trencar amb els motlles vells i experimentar amb nous conceptes i formes de vida.

Bessons

L'alineació celestial d'avui et farà concentrar-te en l'automillorament. Generalment cuides bé la teva salut i la teva dieta, però avui potser comences un nou programa. Podries interessar-te en unes herbes o suplement dietari nou. Potser investiga avui en com pot aquest nutrient ajudar el teu cos.

Cranc

De vegades et concentres extremadament a la teva feina i et poses emocional sobre la teva vida quotidiana. L'energia celestial en joc avui afegeix a l'equació la teva vida domèstica, i potser necessites considerar com està afectant la teva feina aquesta part de la teva vida. És més que segur que descobreixis que en realitat es poden complementar aplicant les lliçons que vas aprendre d'una a les circumstàncies de l'altra.

Lleó

Avui hauràs de parar esment a aquests intrigants moments de sincronicitat. Sincronicitat és quan passa una coincidència que et porta una cosa que vas estar buscant. Està treballant una força espiritual, ja sigui que en diguis àngel guardià o només sort! Escoltaràs una informació important avui que us ajudarà. O potser et trobis per casualitat amb algú que et pugui ajudar d'alguna manera, així que dóna-li la benvinguda a aquestes ocurrències.

Verge

Canvis inesperats a l'àrea romàntica et tindran alguna cosa a què hagis de prestar atenció. Quan sentis el sabor de la meravellosa màgia de la qual ets capaç amb un altre, és probable que desenvolupis una forta addicció cap a això que resultarà difícil trencar. L'energia astral d'avui us posarà emocional respecte a aquesta àrea de la vostra vida i us encoratja a prendre més riscos.

Balança

Avui potser rebeu una comunicació de llarga distància amb l'aspecte en joc. Si tens un amic que viu a un altre país, avui sabràs aquesta persona. O si tens familiars que viuen molt lluny, intentaran posar-se en contacte amb tu. Si alguna vegada has viscut en una localitat diferent, potser persones d'aquesta apoca intentin ubicar-te. Gaudiràs en connectar-te amb amics i família a través de les milles.

Escorpí

Hi ha un instint de pertinença natural en tu que et fa gravitar cap a casa teva. Com un colom missatger que va ser deixat anar a 5000 milles del seu lloc d'origen, coneixes exactament el camí que has de prendre per tornar al teu niu de la manera més eficient i directa possible. L'alineació celestial d'avui us farà sentir sorprenentment sentimental respecte a la vostra situació domèstica. Passaràs més temps de l'usual a casa teva, el que és bo.

Sagitari

Amb l'aspecte en joc avui, el dia us passarà volant. Sentiràs que poder acabar totes les tasques que tens serà un repte. Podries saltar-te el dinar, així podràs dedicar temps extra als teus projectes. O potser quedar-te a treballar hores extres per poder acabar-ho tot. El ritme del dia serà molt accelerat i et capgirarà el cap. Pren-te petits descansos per aclarir la teva ment. Podria ser-te d'ajuda prendre una caminada curta o fer alguns exercicis a la teva oficina.

Capricorn

Potser part de la teva estabilitat depèn d'una altra persona o un benefactor d'algun tipus. Comparteixes recursos amb algú més i això et fa sentir insegura en tenir a veure pel teu compte. Aquesta àrea de recursos compartits es troba força inestable en aquest moment i és probable que hi hagi fluctuacions inesperades en diferents aspectes de la teva vida. Tracta de no entrar en pànic. L'energia celestial en joc avui fa que sigui més sensible a aquesta inestabilitat. La preocupació se't notarà a la cara.

Aquari

Fes-te atenció als teus somnis, amb la configuració astral actual. El teu subconscient estarà estimulat, omplint la teva ment de visions. Potser tingues una fantasia recurrent que en realitat sigui una premonició del futur. O potser tinguis un somni en què apareix algú, i després al dia et trobes amb aquesta persona. El teu costat psíquic estarà activat. Tracta de portar un registre de les teves impressions intuïtives.

Peixos

És probable que estiguis passant per una etapa dramàtica en aquest moment en què descobreixes formes completament noves i diferents de veure el món. Gravites cap a allò singular i estrafolari. Les persones i els llocs elèctrics, eclèctics i erràtics t'atreuen. Desitges explorar el món i tots els seus habitants. L'energia celestial d'avui us encoratja a incorporar d'alguna manera més del que és singular i estrafolari a la vostra pròpia vida.