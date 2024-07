Més ‘Machos alfa’

Machos alfa continua expandint-se a l’univers Netflix. La plataforma de streaming ha anunciat oficialment la renovació de la comèdia per una quarta temporada, abans d’estrenar la tercera, així com la producció d’adaptacions en fins a quatre països europeus. Tot just acabat el rodatge de la tercera tanda de capítols, encara sense data d’estrena, la sèrie dels germans madrilenys Alberto i Laura Caballero confirma el seu èxit amb la producció d’un nou lliurament que arribarà a continuació d’aquesta. Serà la quarta d’aquest títol que es va estrenar a la fi de 2022 i que ha tingut una gran acceptació de la crítica. A més, la companyia aprofita aquest anunci per confirmar que continuarà ampliant l’univers de Machos alfa amb adaptacions en d’altres mercats. A més de França i Itàlia, ja anunciats pel mateix Alberto Caballero recentment en una entrevista, Netflix anuncia que també farà altres versions de la comèdia als Països Baixos i Alemanya.

VIATGE INTERNACIONAL

“Estem molt feliços de seguir treballant amb Netflix, el respecte creatiu és màxim però la responsabilitat també, saps que el teu treball es veurà per tot el planeta. Sentim molt orgull i satisfacció amb el fet que la comèdia espanyola tingui recorregut”, declara el productor i guionista. La directora, per part seva, expressa curiositat “per veure com serà la vida dels protagonistes en altres països i també amb d’altres idiomes”. Diego Ávalos, vicepresident de contingut original per a Espanya, Portugal i països nòrdics a Netflix, ha comentat posant en valor aquesta producció de Contubernio Films com “el fidel reflex de com les bones històries transcendeixen”. “Les dues primeres temporades van estar dins del Top 10 global durant tres setmanes. M’enorgulleix veure que aquesta comèdia s’adaptarà a diversos països posant de manifest el meravellós talent que tenim a Espanya”.