LA PROPOSTA DEL DIA

FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Festa Major de la parròquia amb activitats infantils, tallers, cercavila i molts concerts. Diferents espais de la parròquia. Sant Julià de Lòria.

RUTES

RUTES D’ESTIU - ARINSAL

Rutes urbanes, fets divertits, racons amagats... en aquestes passejades ens endinsarem en les històries, creences i curiositats de cada un dels pobles, acompanyats pel periodista i escriptor Alfred Llahí. Hora: de 10 a 11.30 h. Poble d’Arisnal. La Massana.

ITINERARI PER LA VALL D’ENCLAR

Deixeu-vos acompanyar per un guia ecoturístic per explorar la vall d’Enclar, una vall amb una rica història i uns paisatges naturals espectaculars. Hi trobarem restes arqueològiques i podrem apreciar unes vistes panoràmiques inoblidables. Hora: 9.30 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.

VISITA

‘LES VEÏNES DEL CENTRE HISTÒRIC’

Tres veïnes del barri antic surten a fer l’aperitiu com era costum als anys 70. Pel camí troben un grup de turistes i decideixen acompanyar-los pel centre històric d’Andorra la Vella. Hora: 12 h. Centre Històric. Andorra la Vella.

MÚSICA

JOTA MARTÍNEZ ENSEMBLE

En el marc del Festival de Música Antiga dels Pirienus, concert de Jota Martínez Ensemble. Abans del concert, visita guiada al Camí Hidroelèctric d’Engolasters. Hora visita: 19 h. Hora concert: 20 h. Camí Hidroelèctric d’Engolasters. Escaldes-Engordany.

ACTIVITATS INFANTILS

INFLABLES D’AIGUA ‘MULLA’T’

Parc refrescant composat de 4 inflables d’aigua, per a totes les edats. Agafa el banyador, t’esperem!. Hora: de 15 a 18 h. Passeig Carlemany. Canillo.

EXPOSICIONS

‘INTEGRATS’

Recull de catorze instantànies fetes en indrets emblemàtics de les set parròquies per la fotògrafa Mireia Medeiros Carvalho. Borda Cal Paleta. Escaldes-Engordany.