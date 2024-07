Henry Cavill en acció

Després de convertir en èxit la seva sèrie The Gentlemen –derivada de la pel·lícula del mateix nom–, el director Guy Ritchie acaba d’estrenar un nou llargmetratge. Es tracta d’El ministerio de la Guerra Sucia, un film que té els mateixos ingredients que s’acostumen a trobar en la seva filmografia. I també tots els ingredients per captivar els espectadors. Basada en els documents recentment desclassificats de l’Oficina de Guerra Britànica i inspirada en fets reals a partir de la novel·la de Damien Lewis, El ministerio de la Guerra Sucia és una pel·lícula d’acció i comèdia que explica la història de la primera organització de forces especials creades durant la Segona Guerra Mundial pel primer ministre del Regne Unit Winston Churchill i un petit grup d’oficials de l’exèrcit, incloent-hi l’escriptor Ian Fleming. Aquesta unitat de combat ultrasecreta, formada per un grup de rebels i inconformistes, emprèn una arriscada missió contra els nazis usant únicament tàctiques de lluita poc convencionals i alhora, poc cavalleroses. Al final, la seva audaç estratègia va canviar el curs de la guerra i va establir les bases del SAS britànic i de la moderna guerra d’operacions encobertes. Concretament, el llargmetratge descriu l’anomenada operació Postmàster, una missió no autoritzada de la intel·ligència britànica per tractar d’inutilitzar una sèrie de vaixells que estaven reproveint els submarins nazis. Partint de l’univers de la seva pel·lícula de 2019 The Gentlemen, i protagonitzada per un repartiment completament nou, que combina estrelles de Hollywood amb llegendes del cinema i de la televisió britànica, Netflix va estrenar una història contada en vuit episodis i dirigida pel cineasta britànic. En la sèrie es conta la història d’Eddie Horniman (Theo James, The White Lotus), un oficial de l’exèrcit que torna del servei actiu a l’estranger per a acomiadar-se del seu pare (Edward Fox), que està al llit de mort.