‘Fallout 2’ aterra

Ni Bethesda ni Amazon Prime Video esperaven que la sèrie de Fallout fos un èxit tan descomunal. Els números de la primera temporada van batre rècords d’audiència a la plataforma d’Amazon, cosa que convertia l’adaptació de l’obra de Bethesda en una de les ficcions més populars de l’streaming recent. Per descomptat, a causa d’aquest triomf la companyia es va posar a la feina per així accelerar el desenvolupament de la segona i esperada temporada, que acaba de rebre la millor actualització per part de Vernon Sanders, responsable de televisió d’Amazon MGM Studios. Els guions dels nous episodis ja estan llestos i la seva estrena serà abans de l’esperat. La segona temporada de Fallout s’estrenarà a Amazon Prime Video abans del que es preveu i els guions dels nous episodis estan llestos.

Segons informen des de Deadline, Sanders ha confirmat que la temporada 2 serà millor que la primera oferint encara més, i la seva estrena a Prime Vídeo no es farà tant de pregar com es creia, encara que no es revela en cap moment cap data de llançament aproximada: “A Fallout, l’equip ha tingut una visió clara i nítida en tot moment, per la qual cosa puc dir que ja tenim els guions de la segona temporada a la butxaca”, explicava el directiu. “Hem posat el llistó molt alt, així ens assegurarem que la segona temporada no sols estarà a l’altura de la primera, sinó que ofereixi encara més”, afegia Sanders. La primera temporada de Fallout va rebre bones crítiques i fins es va colar als premis Emmy, per la qual cosa, efectivament, el llistó està molt alt i continuar expandint aquest univers postapocalíptic serà per descomptat un desafiament. En qualsevol cas, Fallout està tenint un desenvolupament òptim i és prioritat absoluta per a Prime Video.