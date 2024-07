LA PROPOSTA DEL DIA

‘ELS (MÉS) FRESCOS DE SANTA COLOMA

Avui és dia de visita, els turistes i els curiosos esperen amb impaciència l’inici de la visita guiada pels indrets més especials: Espai Columba, església, carrers... però un intrèpid arqueòleg, el Pierre, voldrà que el grup l’ajudi a descobrir el lloc on s’amaguen els frescos suposadament perduts de l’església... Hora: 17.30 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.

ACTIVITATS INFANTILS

‘JOCS GEGANTS I D’AIGUA’

Jocs d’aigua, jocs per aprendre, jocs per treballar el sentit de l’equilibri, un munt de peces amb què podreu passar una tarda acompanyats amb la família. Jocs originals i refrescants per a una tarda calorosa al Prat Gran. Vine a refrescar-te! Hora: de 17.30 a 19.30 h. Prat Gran. La Massana.

MÚSICA

‘ELS TONS HUMANS’

Jonaina Salvador & David Sanz. Hora: 21 h. Jardins de l’església de la Cortinada. Ordino.

VISITES

‘VISITA A L’EIX COMERCIAL I EL PATRIMONI D’ANDORRA LA VELLA

Podrem captar l’ambient animat de les botigues, especialment si hi ha molta activitat. Després, ens endinsarem al centre històric per explorar les places i els carrers empedrats, que ens transportaran a una altra època, immersos en l’arquitectura i la història del lloc. Hora: 10 h. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘CERCA INTERIOR’

Des de fa uns anys, Mireia Tarrés ha centrat la seva activitat pictòrica en la tècnica de l’aquarel·la, una tècnica que li permet jugar amb les transparències i amb l’aigua, oferint-li una gran llibertat d’expressió. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de juliol.

‘MARK RYDEN. SURREALISME POP I ART LOWBROW’

Aquesta exposició se centra principalment en l’evolució de la trajectòria artística de Mark Ryden, figura icònica del lowbrow. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 2 de novembre.