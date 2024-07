Diners i terrenys

L’èxit de la sèrie Yellowstone (disponible a Prime Video), amb diversos spin-off i altres punts que encara han d’arribar, no ha passat desapercebut per a ningú, encara que ara per ara la sèrie que va començar la seva marxa l’any 2018 no ha tingut excessiva competència. Però tot això canviarà aquesta mateixa tardor, quan la plataforma Netflix estreni a la fi Territorial, un nou drama que canviarà els escenaris de les zones muntanyenques d’Alaska pels paratges més inhòspits d’Austràlia.

Emmarcada dins del gènere neo-western, serà protagonitzada per Anna Torv (Fringe, The Last of Us), Sam Corlett (Vikings: Valhalla), Michael Dorman (Para toda la humanidad) i Robert Taylor (Longmire); encara que aquests són només els actors que formaran part de la família Lawson, sobre la qual girarà bona part de la història de Territorial.

Amb data d’estrena programada per al 24 d’octubre d’aquest any, quan puguem veure a la fi els seus primers episodis, abans fins i tot del final de Yellowstone, Territorial és una sèrie d’estil neo-western que segueix la lluita pel poder en l’inhòspit interior australià quan l’estació ramadera més gran del món es queda sense un hereu clar. La història se centra en la família Lawson, els enfrontaments generacionals de la qual amenacen de destruir la dinastia. Sabent que aquesta gran família està en declivi, les faccions més poderoses de l’interior, inclosos rivals ramaders, gàngsters del desert, ancians indígenes i miners multimilionaris, intenten aprofitar la situació per guanyar control. La sèrie s’ambienta al Territori del Nord, una regió dura i gairebé inhòspita d’Austràlia, i destaca tant les tensions personals i familiars com les lluites de poder que tenen conseqüències de gran abast.

Territorial va ser filmada a ubicacions remotes d’Austràlia del Sud, capturant la brutal bellesa i el perill de l’interior del continent.