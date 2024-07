‘Terra Alta’ ja camina

Miguel Bernardeau no baixa el ritme pel que fa a encadenar projectes. L’actor començava l’any liderant la nova versió d’El Zorro per a TVE i Prime Video, i té pendent d’estrena Querer, primera sèrie d’Alauda Ruiz de Azúa que tindrà la posada de llarg al Festival de Sant Sebastià, abans de l’arribada a Movistar Plus+ a l’octubre. Precisament és novament la plataforma de Telefónica on el jove intèrpret ja té nova ficció.

La companyia ha anunciat el començament del rodatge de Terra Alta, una adaptació de la novel·la homònima de Javier Cercas, guanyadora del Premi Planeta 2019. Produïda per Secuoya Studios, que precisament estava darrere d’El Zorro, es tracta d’un thriller policíac del trasllat del qual a audiovisual s’ha encarregat Eligio R. Montero (Buñuel en el laberinto de les tortugas), coguionista amb Carmen López-Areal (La chica invisible).

Eduard Cortés (Dime quién soy) és el director de la sèrie, que s’enregistra en localitzacions de Catalunya (Barcelona i zones de la Terra Alta) i Canàries durant catortze setmanes. Al costat de Bernardeau, tindrà a les seves ordres un repartiment integrat per Ivan Massagué, Marta Etura, Bea Segura, Goya Toledo, Pere Ponce, Pablo Derqui, Manel Barceló i Jordi Martínez, a més de Francesc Orella en una col·laboració especial.

Terra Alta, a Tarragona, és un lloc d’una bellesa salvatge, on encara sagnen les cicatrius de la Guerra Civil. Un territori tranquil fins que l’assassinat de Francisco i Rosa Adell, patriarques de la família més rica i poderosa del lloc, commociona tothom. Aquest succés fa que Melcior Marín, un dels agents a càrrec de la investigació, revisqui el seu fosc, complex i oblidat passat.