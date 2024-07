L’univers Marvel

L’univers cinematogràfic de pel·lícules i sèries de Marvel continua aquest 2024 amb grans estrenes i pròximes sorpreses per als seus fanàtics. L’èxit de Venjadors: Endgame va afermar el seu futur superant fins i tot a Avatar com la líder entre les pel·lícules més taquilleres de la història, i duent a terme la reunió de superherois més ambiciosa de la història del cinema. I ara? Hi ha més futur a l’horitzó amb la Fase 5, que es va iniciar l’estrena d’Ant-Man 3, i repassarem aquí tot el que es ve pròximament. El calendari d’estrenes de Marvel continua engruixant-se més i més sota el mandat reeixit de Kevin Feige, president de Marvel Studios. Després de les pel·lícules i sèries que van marcar la Fase 4 com ara Vídua Negra, Shang-Chi i la Llegenda dels Deu Anells i Eternals i pel·lícules de 2022 com a Doctor Strange en el multivers de la Bogeria o Black Panther 2, els cinemes continuen rebent aventures superheròiques durant el 2023 i 2024. I no ens oblidem de les millors sèries de Marvel a Disney+: títols com ara Bruixa Escarlata i Visió i Loki són clau per a entendre el futur i l’èxit de la franquícia. I és que si alguna cosa diferència aquest nou capítol després del tancament de la Saga de l’Infinit és la incorporació de les grans apostes televisives dins del cànon de l’Univers Cinematogràfic Marvel. Si bé Marvel, Agents de SHIELD, Agent Carter i Inhumans ja pretenien jugar en aquests termes, l’arribada de Disney+ van fer de les seves noves proposades títols molt més potents. El 26 de juliol s’estrenarà als cinemes la tercera entrega de Deadpool, amb Hugh Jackman i Ryan Reynolds. Les sèries Agatha: Darkhold Diaries i Ironheart arribaran a la tardor i el 14 de febrer del 2025, coincidint amb el dia dels enamorats, aterrarà als cinemes Capitán América 4. Brave New World. Encara no se sap si Chris Evans serà l’únic protagonista, però de ben segur l’acció i la intriga estaran assegurades.