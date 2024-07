Alerta! Espòilers

La calavera d’un drac de considerable grandària adorna el castell de Rhaenyra, però a quin drac pertany i què significa? Aquesta teoria podria explicar-ho, encara que contradiu el llibre Foc i sang en el qual es basa La casa del drac. Si una cosa bona té La casa del drac és que és una sèrie rica en detalls i miris on miris pots trobar-te una picada d’ullet al passat o un cameo espanyol que ha revolucionat la sèrie d’HBO convertint-se en el moment més antològic i sorprenent de l’episodi 2x05 de La casa del drac. I també d’elements que s’incorporen al cànon de l’univers de George R.R. Martin, fins i tot desafiant a l’escrit en els llibres o afegint noves pàgines a la història de Ponent i donant-li nous matisos al relat de l’escriptor. Un d’aquests últims té a veure amb el crani que hem vist diverses vegades en aquesta segona temporada de La casa del drac situat al castell de Rocadragón, per exemple, a l’escena en la qual Rhaenyra canta a Jacaerys la Cançó de Gel i Foc, i novament en l’episodi emès avui. Es tracta d’un crani d’una grandària considerable que ens recorda al que vam veure en la Fortalesa Vermella tant en aquesta sèrie com en Joc de trons i que pertanyia al colossal drac Balerion de Aegon I. A quin drac correspon el crani de Rocadragón? Els llibres no ho aclareixen, encara que ofereixen pistes. La tesi més probable és que es tracta de Meraxes, un drac una mica més petit que Balerion però més gran que Vhagar, de color platejat, que va pertànyer a Rhaenys Targaryen, no la Rhaenys de la sèrie sinó a la germana esposa de Aegon I, al costat de la qual i a Visenya va conquistar Ponent. Si el crani que veiem a la sèrie és Meraxes, hi hauria una contradicció entre tots dos relats.