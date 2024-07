Netflix és imbatible

Un benefici net de 2.147 milions de dòlars (1.966 milions d’euros)és el que ha aconseguit la companyia durant el segon trimestre de l’any, dada que representa un avanç del 45% respecte al resultat comptabilitzat en el mateix període de l’any passat. La companyia de Los Gatos va tancar el segon trimestre de l’any amb 277,65 milions de subscriptors, la qual cosa representa un increment trimestral de 8,05 milions d’abonats. En comparació amb el mateix trimestre de l’any passat, Netflix va acumular un guany de 39,2 milions de subscriptors.

Els ingressos de Netflix entre abril i juny van sumar 9.559 milions de dòlars (8.753 milions d’euros), un 16,7% més que en el mateix període de 2023, gràcies a l’impuls principalment del creixement en el nombre de subscriptors, després de les mesures implementades per limitar les contrasenyes compartides. D’aquesta manera, en el primer semestre de l’any la companyia nord-americana va obtenir un benefici net de 4.479,5 milions de dòlars (4.102 milions d’euros), un 60,4% més que en la primera meitat de l’any passat, mentre que els ingressos de Netflix van créixer un 15,8%, fins a 18.929,7 milions de dòlars (17.333 milions d’euros).

De cara al tercer trimestre, Netflix anticipa una xifra d’ingressos de 9.727 milions de dòlars (8.907 milions d’euros), un 13,9% superior a la de l’any anterior, mentre que espera comptabilitzar un benefici net de 2.237 milions de dòlars (2.048 milions d’euros), un 33,4% més. Per al conjunt de 2024, la companyia ara espera un creixement dels ingressos del 14% al 15%, davant del 13% al 15% anterior, per reflectir les sòlides tendències de creixement de les filiacions i un impuls comercial, parcialment compensat per l’enfortiment del dòlar estatunidenc davant de la majoria de les altres monedes. Un any després de cancel·lar els comptes compartits, Netflix no té intenció de tornar-los a implantar.