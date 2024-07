Nominacions EMMY

Els Emmy 2024 van anunciar aquest dimecres la seva llista de nominats, que reconeixen les millors sèries estrenades entre l’1 de juny de 2023 i el 31 de maig de 2024. Els guanyadors de la 76a edició dels premis de la televisió estatunidenca es coneixeran el diumenge 15 de setembre. Dins d’aquesta primera selecció s’han presentat un total de 229 sèries, votades posteriorment pels 24.000 membres de l’Acadèmia de Televisió. El volum de candidatures ha baixat un 33% (l’any passat es van presentar 309 produccions), la qual cosa s’atribueix en part a una disminució dels rodatges i a aquest efecte de les vagues que van paralitzar Hollywood durant diversos mesos ara farà un any. Shögun, Fallout i Sr. i Sra. Smith protagonitzen les principals irrupcions en les categories de drama. De fet, la primera d’elles lidera en aquesta categoria amb un total de 25 nominacions. Les tres lluitaran per emportar-se el major nombre d’estatuetes possible davant velles conegudes com The Crown (la temporada final de les quals destaca amb 18 esments), The Morning Show i La edad dorada. Totes elles aspiren, al seu torn, a agafar el relleu a Succession en el palmarès de millor sèrie dramàtica. En comèdia preval el continuisme, perquè la segona temporada de The Bear i les terceres de Colegio Abbott, Hacks i Solo asesinatos en el edificio amenacen acaparar la majoria de guardons. La primera, protagonitzada per Jeremy Allen White, s’ha convertit en la comèdia més nominada fins a la data, amb 23 possibles premis a l’esquena que li permeten superar la reeixida fita de 30 Rock en 2009. Les dues contendents més veteranes, Saturday Night Live i Curb your enthusiasm, també aspiren a tenir la seva dosi de protagonisme, encara que en menor mesura. Joc de Trons es manté com la sèrie amb més nominacions de la història, títol que va aconseguir en 2016 amb un total de 32 possibles estatuetes.