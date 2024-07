Crítiques als retocs

L’actriu catalana Georgina Amorós és coneguda per donar vida a Cayetana a la sèrie Élite de Netflix España, entre d’altres projectes. Aquest 26 de juliol arriba la temporada final d’aquesta llarga sèrie, que es va estrenar l’any 2018 i va ser tot un èxit a nivell internacional. Arribant al desenllaç de la ficció, Amorós ha tingut la necessitat d’exposar una situació que li va tocar viure durant els inicis de la sèrie.

L’actriu revela al seu compte d’instagram que un fotògraf va realitzar a l’elenc unes fotos que no van formar part del material promocional de la reeixida sèrie, però que després descobriria que el fotògraf, sense el seu consentiment, va publicar a les seves xarxes socials. No va ser l’única cosa que la va indignar, perquè Amorós lamenta que, a més, el fotògraf utilitzés eines de retoc digital en excés per canviar-li totalment el rostre. “La veritat és que no sé qui és aquesta persona”, escriu l’actriu, referint-se a les imatges que presumptament són de si mateixa fa uns cinc anys. “Ens van fer unes fotos en les primeres temporades, que mai van sortir a la llum fins que el fotògraf va decidir penjar-les al seu compte privat sense autorització i amb 20 kg de Photoshop a la cara. Per què? No ho sé...”, comentava l’actriu, compartint la imatge a través de les seves històries d’Instagram. Les fotografies circulen per xarxes socials des de fa anys, i la intèrpret no ha dubtat a mostrar el seu descontentament i decepció.

Aquest tipus d’accions plantegen importants qüestions ètiques i morals. “Cinc anys més tard, aquesta foto continua fent voltes per Internet, i fins i tot l’han posat en la lona de comiat d’Élite”, diu, decebuda que la imatge que no reconeix estigui relacionada amb la seva persona. “Per més que les miri, no em reconec”, assegura. L’actriu sempre ha tractat de mantenir els peus a terra, sobretot quan l’èxit li va arribar de la mà de la ficció de Netflix.