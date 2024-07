Pròximes estrenes

Les plataformes de streaming es posen les piles durant els mesos d’estiu, on afloren les estrenes de sèries i pel·lícules. Divendres dia 19 s’estrena a Apple TV+ La dama del lago, una sèrie original que es basa en la novela de Laura Lippman publicada originalment l’any 2019. De fet, és la mateixa autora la que exerceix de productora executiva de la sèrie.

Uns dies més tard, el 24 de juliol, s’estrena a Apple TV+ també una sèrie de només una desena de capítols que es diu Time Bandits. És una adaptació del film homònimc de Terry Gilliam de l’any 1981. De la mà de Netflix tindrem cap a finals de juliol la vuitena temporada d’Élite, que és la sèrie original de Netflix España per excelència. Sembla que a Las Encinas encara falten moltes coses per passar.

Per als més menuts de la casa, Dinsey+ els porta la segona temporada de Monstruos a la obra, una sèrie spin-off de la mítica pel·lícula de Pixar, que a més de recuperar els personatges originals del film, en presenta de nous per seguir ampliant la història. Netflix estrena un gran repertori de pel·lícules de tots els gèneres, com ara Verdad o Reto, El muñeco diabólico 3 o Brian Simpson: Live from the mothership.

D’altra banda, Atresmedia està preparant una nova sèrie que es dirà Perdiendo el juicio. La ficció constarà de deu episodis i començarà el rodatge aquest estiu. Entre les noves incorporacions es troba Jaime Olías (Como mandarlo todo a la mierda) en l’equip de guió, que se sumarà als guionistes d’Alba Susana López Rubio i Javier Holgado.

Perdiendo el juicio encara es troba en fase de preproducció, a l’espera de reclutar l’elenc principal que se sumarà a Rivera en la sèrie. Antena 3 serà la cadena encarregada d’emetre la sèrie, que també podrà veure’s a Atresplayer. La trama repetirà la temàtica del seu èxit previ en tractar-se d’un drama legal, encara que canviant l’enfocament, ja que Rivera passarà de víctima a justiciera.