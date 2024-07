Aries

De vegades et resulta difícil concentrar-te en només una cosa. Tens el tipus de ment que sempre està pensant en vint coses alhora! Però avui tindràs determinació per acabar un projecte important. L'energia celestial en joc t'ajudarà a concentrar-te per acabar ràpidament i eficaçment. En acabar el dia, tindràs la sensació de veritable satisfacció per tot allò que has aconseguit.

Taure

Avui és un gran dia per plantar les llavors del futur – literalment i també figurativament. Planta unes boniques floretes a la finestra de la cuina. Alhora que les ajudes a créixer, assegura't que també estàs enfocant la teva atenció en el teu creixement interior. L'aspecte en joc et demana que et concentris al teu més profund, més ocult sentit de l'ésser on t'aferres als teus secrets i somnis.

Bessons

Són diners els que t'estan arribant? Els cossos astrals s'estan alineant per millorar la teva economia. Les estrelles tendeixen a vessar llum sobre les fonts de diners, fent possible que rebis diners per una col·laboració laboral recent que vas realitzar amb algú, o potser per un matrimoni recent. De qualsevol manera, avui gaudeix de la brillantor gloriosa.

Cranc

Les setmanes passades poden haver estat difícils. La tensió, la irritabilitat i les demores interminables han caracteritzat les operacions humanes en la seva totalitat, però especialment en relació amb el treball. Per a la teva sort, l'alleujament arriba en forma d'alineació celestial beneficiant la teva reputació, carrera i èxits. Si has treballat de valent, pots esperar collir els fruits dels teus esforços en els propers dies.

Lleó

Amb la configuració astral d'avui, l'accent es posa en el reconeixement social i la importància professional. Per al mes que tens al davant, pots esperar realitzar importants progressos a la teva carrera sense importar els desafiaments que et creuin. Estaràs collint els fruits de tots els temps, l'atenció i la concentració que has invertit en la teva feina.

Verge

L'energia astral d'avui et demana que et desfacis dels hàbits vells i facis lloc per als nous. Fes una llista que t'ajudi a decidir quines són les conductes que ja no necessites. Veureu que les accions d'avui establiran un to totalment nou. Els teus somnis aquesta nit seran molt més vívids que el normal i hauries de tenir un diari íntim a prop del teu llit per registrar els esdeveniments de la nit.

Balança

Avui podries tenir una postura agressiva mentre avances amb alguna cosa. Potser faràs plans per veure com abordar una tasca difícil com ser renovar casa teva o posar-te en bon estat físic. Tindràs molta determinació per fer aquest projecte, el que és bo! Podries necessitar aquesta perseverança perquè t'ajudi a continuar amb el pla. Estableix algunes metes clares i planifica intel·ligentment. Amb l'energia celestial que et guia, anima't a seguir els teus somnis.

Escorpí

Tot i que les influències planetàries d'avui són imperceptibles pel nostre sentit de la vista, de ben segur són presents a les nostres emocions. Utilitza la teva intuïció per sintonitzar aquestes poderoses energies. L'aspecte en joc t'està demanant que redefines el teu concepte de possessions i recursos. Potser pots compartir més del que penses.

Sagitari

Aquest és el dia perfecte per posar en acció objectius importants. L'energia astral en joc atorgarà una força poderosa, impulsant el teu entusiasme i empenta. Et sentiràs com que ho pots aconseguir gairebé tot. Estaràs especialment optimista sobre les teves metes econòmiques i professionals. Aquest és un gran moment per fer una llista del que vols aconseguir per a la teva vida. El teu poder de concentració et pot ajudar perquè ràpidament converteixis els teus somnis en realitat!

Capricorn

Renova el teu compromís amb els teus amics i amb les persones que comparteixes algun tipus de llaç a escala intel·lectual. L?esdeveniment astral d?avui estableix un nou to afectiu. L'energia en joc et demana que paris molta atenció als teus somnis i que facis cas als missatges que porten amb si. Tracta de buscar una llar afectiva per a tu dins un grup.

Aquari

Avui et podries concentrar al teu benestar material. Potser t'adonaràs que necessites moblat de nou. O podries decidir invertir en vestits nous o en un nou maletí per a la feina. Qualsevol cosa que augmenti el teu sentit de prosperitat i abundància és saludable. No tingueu por de permetre't comprar un símbol d'estatus com un Rolex o una fina cartera de cuir. L'energia us ajudarà per augmentar la vostra prosperitat.

Peixos

Hoy tienes la oportunidad de deshacerte de tu carga afectiva del pasado. Decide lo que deseas invitar a tu vida, a tus relaciones y a tu hogar, ¡y hazle un lugar! Para ti, la energía astral de hoy te pide que te concentres en el entorno donde vives y te sugiere que renueves tu compromiso con tu familia en general.