Torna ‘Euphoria’

Ja han passat dos anys des que Euphoria (HBO) va emetre la segona temporada. Tot i els tres anys d’espera entre la primera i la segona temporada, els fans van llençar-se de ple a la sèrie i va tornar a ser un fenomen mundial.

En aquest cas, però, l’espera ha vingut relacionada amb les dificultats creatives que el creador Sam Levinson ha tingut per desenvolupar el guió. S’hi suma també la vaga de guionistes que va patir Hollywood l’any passat, és per això que HBO va donar via lliure als actors per poder-se embarcar en altres projectes.

Tot i els impediments, sembla que la sèrie comença a veure la llum al final del túnel, i ha marcat una data per arrancar el rodatge de la que serà la seva tercera i última temporada. “Estic encantada que estiguem llestos per començar la producció d’Euphoria al gener. No podem estar més contents de la nostra associació creativa amb en Sam”, ha expressat Francesca Orsi, vicepresidenta executiva de programació d’HBO, confirmant que el rodatge començarà el gener de 2025.

Les complicacions de guió també venien relacionades amb el salt temporal que es donarà de la segona a la tercera temporada. Els protagonistes abandonaran l’institut i entraran de ple a la vida adulta. La fama que han aconseguit alguns actors de la sèrie no ha impedit que l’elenc sigui el mateix, format per Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Alexa Demie o Hunter Schafter, entre d’altres.

Sam Levinson ha explicat que tenia pensat un rol important per a Fez, el personatge interpretat per Angus Cloud, que va morir de sobredosi el 31 de juliol de 2023. Per culpa d’això, es va haver de reconstruir la història de la sèrie un cop més. El creador també va plantejar la idea que Rue, la protagonista, quedés relegada a un personatge secundari, però la idea no va agradar gaire als productors d’HBO.