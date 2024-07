Machi contra Shakira

L’actriu Carmen Machi es posa a la pell d’una inspectora d’hisenda que a punt de jubilar-se ha de fer front a un cas llaminer i mediàtic: demostrar que una popular cantant llatina està establerta a Espanya –malgrat defensar el contrari– i que per tant hi ha de pagar impostos. Els sona? És el fil argumental de Celeste, la nova sèrie de la plataforma Movistar+ però que s’assembla notablement al cas protagonitzat per la colombiana Shakira i el seu judici per frau fiscal que es va saldar amb un acord amb la fiscalia. És una creació de Diego San José i, Machi a banda, l’altra gran protagonista és la cantant i actriu mexicana Andrea Bayardo encarregada d’interpretar Celeste, l’artista amb problemes fiscals.

Manolo Solo, Antonio Durán Morris, Aixa Villagrán, Clara Sans, Jesús Noguero i Marc Soler completen el repartiment de la sèrie, que produeix 100 Balas (The Mediapro Studio) i dirigeix Elena Trapé a partir dels guions de San José, Daniel Castro i Oriol Puig.

Movistar+ ha llençat el primer tràiler de la producció on es veu Sara Santano (Carmen Machi) una inspectora d’hisenda que ha dedicat la vida a la recaptació d’impostos, l’únic que ha fet des que va guanyar la plaça sent una noia de vint anys. Després de més de trenta anys de lligam amb l’agència tributària, suposadament ha arribat el moment de prejubilar-se. Però el que ha de ser l’últim dia de feina rep l’encàrrec més important de la seva carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella llatina, ha residit a Espanya més de 183 dies i, per tant, que hi ha de pagar els impostos. Una missió de la qual depenen vint milions d’euros per a les arques públiques.

Malgrat que la plataforma encara no ha concretat la data exacta de l’emissió, ha avançat que serà aquest 2024. San José ha dit sobre Celeste que és “un thriller vertiginós” protagonitzat pel “personatge més gris que se’m podia ocórrer”.