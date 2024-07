Aries

Els propers dies seran fantàstics! L'alineació astral vol dir que tot el que tingui a veure amb la teva vida privada podria fer un nou gir. És possible que comencessis a realitzar noves accions per establir-te d'alguna manera. Pot ser que la teva vida romàntica s'estabilitzi o finalment et comprometràs a comprar una casa.

Taure

Avui la configuració planetària significa que tot allò que tingui a veure amb la teva vida privada estarà al centre de l'atenció. No té sentit que intentis concentrar-te en la teva vida social, simplement aquest no és el moment per això. Si has estat pensant en mudar-te a una nova casa, o tractant de resoldre alguns problemes en les teves relacions, fes-ho – però no et sorprenguis si tens públic.

Bessons

Obligar-te a comunicar-te amb certs membres de la teva família de vegades et semblarà una mica ridícul, però també t'has d'adonar que és fonamental mantenir la pau. Avui tindràs la impressió que certes persones simplement no t'escolten. També et preguntaràs si la tranquil·litat mental val la pena per a tot aquest conflicte.

Cranc

Avui no és realment el dia per deixar les coses a l'atzar. Si realment no t'agraden els tipus de sorpreses que debiliten la teva bona feina, tracta de planificar el teu dia el més simple possible, mantenint a la teva ment que possiblement estiguis millor treballant tot sol. L'alineació celestial causarà retards en els intercanvis i les comunicacions sense esmentar l'empantaneament de qualsevol quantitat de projectes.

Lleó

Encara que no tinguis seguretat de necessitar-ho, avui se't permetrà la introspectiva. Les teves emocions se sentiran encara més fortes, especialment quan parlis sobre els teus sentiments o la teva vida personal. No obstant, sentiràs menys disgust si simplement no en parles amb els altres. Pren-te el teu temps per estar sol perquè els aspectes subtils del teu món interior possiblement necessitin silenci per expressar-se.

Verge

Un gra de sorra podrà interrompre la màquina perfectament oliada que ets i fer que avui surti de funcionament. Per què? Per l'alineació astral. Ja que et sentiràs virtualment obligat/da a la inactivitat aquest dia, començaràs a veure com algunes preguntes molt personals començaran a sorgir dins teu.

Balança

Avui possiblement us sentireu amb ganes de meditar i reflexionar sobre qualsevol cosa que aparegui en el vostre camí. Trobareu certes persones especialment interessants i voldreu saber què les motiva. També perdràs molt del teu valuós temps tractant de vessar llum sobre certes motivacions i comportaments.

Escorpí

Els astròlegs han notat que quan els planetes s'alineen com ho han fet avui, els retards i els problemes logístics són molt comuns. És una situació particularment difícil per a tu, ja que tindràs un moment dur per manejar les coses que et creuaran. En saber-ho de manera anticipada, podràs utilitzar-lo com una oportunitat per: aprendre a preparar-te per als retards que alteren la teva rutina diària.

Sagitari

El principal gir celestial que té lloc avui afecta particularment. Els cossos astrals es re-alineen per atorgar-te energia extra. Actualment et compromets a canviar la teva vida, i pots esperar un període dun mes extremadament favorable. No dubtis a rebutjar els vells hàbits i prendre'n de nous; tots els signes indiquen que és el moment apropiat per fer-ho.

Capricorn

Les energies planetàries s'estan alineant de tal manera com per fer que els teus somnis més preats es facin realitat. L'aspecte en joc promou el creixement, la vitalitat i nodreix tot allò que toca. Tens esperant-te un mes esplèndid. Anima't a ser emprenedor/a i creatiu/iva tant en les teves fites professionals com en les personals, i els beneficis perduraran i perduraran!

Aquari

La configuració celestial en pot fer un dia de prova. L'energia astral alliberarà una gran quantitat de masculinitat que no es pot manejar fàcilment en un nivell conscient. Potser no és simple bregar amb tota aquesta energia agressiva. Però per altra banda, aquest aspecte et permetrà a relacionar-te millor amb aquest costat "masculí" del teu caràcter.

Peixos

Els cossos astrals estan treballant temps extra avui. Assegureu-vos d'aprofitar aquesta configuració, ja que ajuda a donar llum al vostre comportament en les vostres relacions. Sembla tenir el greu complex del taló d'Aquil·les. Per què serà que ets absolutament encantador/a amb les persones i no obstant mai segueixes els seus consells o pares atenció a les seves opinions? Realment cal tenir en compte aquesta pregunta.