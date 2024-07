Fesser estrena sèrie

El cineasta Javier Fesser, director de Campeones o La gran aventura de Mortadelo y Filemón, es passarà al món de les sèries de la mà de Disney+ amb Custodia repartida. La seva estrena està prevista per al gener de 2025 i serà una comèdia dramàtica que constarà de vuit episodis i tractarà sobre el que actualment suposa un divorci o ruptura amb fills pel mig.

La trama posa el focus en la separació de mutu acord entre Cris i Diego, que encara que voldran portar-la tan bé com sigui possible perquè no afecti la seva filla de cinc anys, realment cap dels dos es podrà permetre viure només amb la cura. La seva situació els portarà a tots dos a tornar amb els pares, perquè Cris dedica la seva vida a la feina i Diego no té salari fix, per tant no es pot permetre emancipar-se. Els avis estaran pletòrics per tenir a prop la seva neta, però la ruptura dels pares deixarà de ser amistosa a poc a poc a mesura que s’habituïn a la seva nova realitat.

Lorena López i Ricard Farré encarnen el duo protagonista i la seva filla serà interpretada per Lucía de Gràcia. També s’uneixen al repartiment actors i actrius com Adriana Ozores, Francesc Orella, Aten Soria, Fernando Sansegundo, Cristina Alcázar, Clara de Ramon, Víctor de la Fuente i Edu Soto. “El que em va atreure del projecte van ser els personatges, me’n vaig enamorar. Em vaig veure reflectit a la perfecció en les seves grandeses i en les seves misèries”, ha comentat Fesser sobre la sèrie.

La sèrie original de Disney+ s’ha produït en col·laboració amb el grup The Immigrant i a càrrec de la creació i el guió han estat Juanjo Moscardó Rius i María Mínguez. Fesser compta amb una llarga llista de premis encapçalada per set premis Goya per les seves pel·lícules Campeones i Camino, encara que també compta amb tres premis Forqué, un premi Feroz, dos premis Gaudí i fins i tot una nominació als Oscars gràcies al seu curtmetratge Binta y la gran idea.