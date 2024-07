ACTIVITATS

PILATES AMB SIQA

Classe a l’aire lliure amb Jessica de pilates. Hora: 10.30 h a 11.30 h. Parc Central. Andorra la Vella.

ITINERARI PER LA VALL D’ENCLAR

Deixeu-vos acompanyar per un guia ecoturístic per explorar la vall d’Enclar, és una vall amb una rica història i uns paisatges naturals espectaculars. Hi trobarem restes arqueològiques i podrem apreciar unes vistes panoràmiques inoblidables. Hora: 9.30 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.

SORTIDA DE BOTÀNICA MUSICALITZADA A SORTENY

Recorrerem l’entorn del refugi de Sorteny a través dels hàbitats (prats de dall, boscos, molleres, pastures...) que el músic David Font ens interpretarà des del punt de vista musical, i coneixerem les plantes i flors més rellevants de la mà de la biòloga de l’AR+I Montse Brugulat. Hora: de les 11 a les 12.30 h. Refugi de Sorteny. Ordino.

VISITES

VISITA TEATRALITZADA - ‘LES VEÏNES DEL CENTRE HISTÒRIC’

Tres veïnes del barri antic surten a fer l’aperitiu com era costum als anys setanta. Pel camí troben un grup de turistes i decideixen acompanyar-los pel centre històric d’Andorra la Vella. Hora: 12 h. Centre històric. Andorra la Vella.

MÚSICA

CONCERT VIBRAND MUSIC

Avui tens una cita a l’Irish Pub Dagda de Canillo! Us esperem amb bona música en directe, bones cerveses i còctels, i el millor ambient! Hora: 21 h. Dagda Irish Pub. Canillo.

FESTES

FESTA MAJOR DE SOLDEU

14 h: traca inici de festa major.

14.15 h: fideuada popular (3 euros)

17 h: inflables.

FESTIVAL

FESTIVAL INTERNACIONAL ORGUE&AND: CONCERT D’ORGUE AMB ANNA ORLADA

Passió pel folklore i el món de la fantasia amb obres de Byrd, King, Bach, N’Dombi, Orlova i Txaikovski. Hora: 21.30 h. Església de Sant Esteve. Andorra la Vella.