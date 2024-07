Aries

Si fossis una professora universitària, avui seria el dia que perdries les teves anotacions abans d'entrar a classes, i acabaries davant de l'audiència de dues-centes persones amb res com a ajuda, més que no pas la teva memòria...

Taure

L'actitud introspectiva que tindràs avui no serà normal amb la teva manera de ser usual. Això és degut al moviments dels cossos celestials que et faran pensar en els valors bàsics que subjauen les teves idees i accions. Qualsevol cosa que influenciï el teu pensament intel·lectual serà inspeccionada a consciència.

Bessons

Segurament sàpigues millor que ningú més que les relacions professionals generalment estan plenes de desitjos inconscients i idees que es mantenen sense expressar. En certes situacions, aquesta manca de claredat tindrà repercussions directes en l'eficiència de la teva feina i en el resultat de certes negociacions.

Cranc

Generalment sents atracció cap a persones entretingudes, creatives i atractives per les personalitats brillants. Al mateix temps, prefereixes fer un pas enrere i observar - la mosca proverbial a la paret - en comptes dinteractuar. Certament no hi ha res dolent en això. Però l'energia d'avui t'ajudarà a pensar sobre aquesta qüestió: tendeixes a subestimar-te comparant-te amb aquest tipus de persones?

Lleó

La configuració d'avui establirà un obstacle a la teva tendència a buscar i seguir noves filosofies i ideals. Generalment et trobaràs evolucionant en un Univers on cada dia apareixen noves maneres de pensar: noves polítiques, nous conceptes científics, noves tecnologies.

Verge

Avui, potser sentireu la urgència d'acostar-vos a les persones que us envolten i conèixer-les a un nivell més íntim. També sentiràs ganes de parlar sobre coses que usualment tu, els teus éssers estimats, amistats i fins i tot companys de feina senten com una cosa temoroses. Encara que et resultarà una mica difícil, aprendràs com coordinar millor les teves idees amb les teves emocions.

Balança

Les persones ja us hauran dit que ets com un gat; sempre t'ho fas per caure aturat en les situacions delicades. Tot i això, l'energia astral et posarà a prova aquesta habilitat. Aquest període difícil tindrà els costats entretinguts. Gaudiràs en pensar sobre allò que pots aprendre d'aquestes vivències - i certament, mantenir el sentit de l'humor sobretot ajudarà moltíssim.

Escorpí

Avui, amb la configuració planetària actual, tindràs algunes sorpreses - ordinadors trencats, línies telefòniques sense funcionar, màquines de fax descompostes - aquests problemes endarreriran el progrés del teu treball. Però aquest període d'inactivitat us farà parar i pensar si us heu oblidat de fer alguna cosa. No neguis cap dels petits detalls.

Sagitari

De vegades tens massa concentració a la feina. Tracta de trobar un millor equilibri entre la teva vida professional i personal. L'energia astral en joc avui vol dir que la teva família podria necessitar una mica més d'atenció. Si és que en tens, avui a la nit dedica temps als teus fills. Juga amb ells o ajuda'ls amb les tasques escolars.

Capricorn

El moment dels cossos astrals comptarà per a la teva manca dactivitat en aquest moment. En canvi, l'energia planetària us farà treballar en l'expressió de les vostres emocions i us empenyerà a pensar en les coses abans d'actuar. Per tant, aquest període és un bon senyal, ja que generalment tens una tendència a ser particularment impulsiu/a en actuar amb les teves emocions.

Aquari

Quin dia tan meravellós per a la gent creativa! Els cossos astrals es van alinear per crear una energia trobada a moltes cartes astrals. Aquesta orientació us empenyerà per explorar els vostres pensaments il·limitats d'una manera molt profunda sense el condicionament que tenies a l'escola, la influència de les persones que t'envolten, o la teva infantesa.

Peixos

Es diu que causes pànic intentant enderrocar un sistema que creus fora dèpoca. Amb aquesta energia celestial, avui serà un d'aquells dies en què sents l'esperit de la revolució brotant dins teu mentre ets a la feina. Sents frustració amb un sistema de computació, per exemple? Queixa't amb els teus superiors en un dia