‘Alien’ salta a la TV

Després de pel·lícules, seqüeles, crossovers i còmics, la franquícia Alien arribarà a la televisió amb una sèrie que tot just acaba de finalitzar el rodatge i que podrà veure’s a Disney+. Noah Hawley, responsable de Fargo, és l’encarregat de donar forma a aquest nou llançament de la família de pel·lícules iniciada per Ridley Scott el 1979.

Encara no s’han revelat tots els detalls de l’argument, però el que sí que se sap és que la sèrie estarà ambientada a final del segle XXI, unes dècades abans de la història desenvolupada en la primera pel·lícula. Així, la nova producció es col·loca en el primer lloc de la cronologia de la saga. Per aquest motiu, la tinent Ripley no apareixerà en la sèrie, i tampoc “cap altre personatge de la franquícia excepte l’àlien”, ha assegurat en declaracions a Deadline Jhon Landgraf, executiu de FX, la cadena que, al costat d’Hulu, està a càrrec de la ficció. El seu escenari serà la Terra, un fet que, tot i que suposi una novetat en el format audiovisual de l’univers Alien, ja és comú en alguns còmics.

Aquesta preqüela comandada per Hawley comptarà amb Sydney Chandler, Kit Young i Timothy Olyphany com a caps de repartiment. L’equip artístic es completarà amb perfils com el d’Alex Lawther (Black Mirror) i Samuel Blenkin (Sandman). De moment no s’han divulgat imatges del rodatge.

El projecte porta en desenvolupament des de l’any 2020, però en veure’s afectat per la vaga de guionistes i actors de Hollywood, la filmació no va començar fins al juliol de l’any passat. Per tant, si bé encara no es coneix la data exacta, l’estrena d’Alien està prevista per a la primera part de l’any 2025. El que sí que ha confirmat Hulu és la intenció que l’espera entre els llançaments de la primera i la segona temporada no sigui gaire prolongada.