‘Rapa’, al setembre

El compte enrere per a l’estrena de la tercera i última temporada de Rapa a Movistar Plus+ ja ha començat. La plataforma espanyola d’entreteniment ha revelat que els nous capítols de la sèrie protagonitzada per Javier Cámara i Mónica López arribarà al seu catàleg de continguts el mes de setembre vinent.

Al costat de la parella protagonista –que es posa en la pell de Tomás i Maite– tornen actors com Darío Loureiro (en el paper de Tacho) o Adrián Ríos (que interpreta Bolaño). Entre els nous fitxatges per a aquesta tercera temporada hi ha Cristina Castaño, Mercè Sampietro, Sheyla Fariña, Xosé Manuel Esperante, Eva Barreiro, Miguel de Lira, Diego Anido o Aida Oset, entre d’altres.

En aquesta última tanda de capítols, la malaltia de Tomás ha avançat. Maite voldria estar més present en aquesta difícil etapa, però es veu immersa en un cas de segrest que afecta una coneguda i complicada família de la zona. Tomás també ha de canviar les seves prioritats quan es troba amb un succés imprevist: un antic amic seu és acusat d’assassinat. Convençut que és innocent, s’endinsa a l’entorn de la drassana de Ferrol per demostrar-ho, sabent que molt probablement aquesta serà la seva última investigació.

Creada per Pepe Coira i Fran Araújo, en aquesta temporada de comiat torna a la direcció de la sèrie Jorge Coira, que es va encarregar de supervisar la realització del primer lliurament. A més, un dels episodis estarà dirigit pel mateix Javier Cámara.

El rodatge ha tingut lloc en diverses localitats gallegues, com el Ferrol, Narón, Valdoviño, Xove, Pontedeume, Miño, Sada, As Somozas o Cedeira.

Des de la seva estrena el maig del 2022, Rapa ha estat molt ben rebuda tant per la crítica com pel públic, destacant per la seva narrativa intrigant, la qualitat de les interpretacions i una ambientació única.