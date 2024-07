Aries

Si tens grans plans per a tu en la teva feina en aquest dia, com organitzar una conferència o començar una feina en un nou prototip, et decebràs terriblement cap al final del dia. I tampoc no funcionarà el raonament que faràs amb la teva persona per no perdre el control.

Taure

Sembla que pensessis en tu mateix/a com en una persona introvertida. Avui, amb l'energia celestial actual, coneixeràs algú sensible i atent als teus sentiments interiors sense que necessitis ni tan sols expressar-los. En els propers dies la comunicació entre tu i la teva parella millorarà i serà menys formal.

Bessons

Podries voler treballar per armar un pla. De vegades prefereixes l'espontaneïtat i treballar en projectes a mesura que es presenten. Però podries estar tan ocupat/da amb el que fas que necessites organitzar-te millor. Donada l'actual alineació celestial, podries sentir una mica d'entossegament. Tracta de no entrar en pànic. Si necessiteu ajuda, busqueu el consell d'alguna amistat.

Cranc

Podries trobar-te amb algú que et tregui de les teves caselles. No t'enutgis amb facilitat, però avui podries perdre els estreps sense cap problema. La influència de la configuració astral actual podria augmentar aquestes petites molèsties. Tracta de mantenir el sentit de l'humor. Si et pots riure del comportament dels altres, no t'hauries d'ofendre amb tanta facilitat.

Lleó

Amb l'actual configuració celestial, podries trobar algú molt interessant al teu cercle social. Podria ser una figura controvertida. Fins i tot podria ser una persona famosa. La seva energia i discurs intel·ligent us inspiraran. Si tens l'oportunitat de parlar tot sol, intenta fer-ho.

Verge

Amb l'aspecte d'avui, podries rebre ajuda d'un mentor. Potser tens un amic que coneix del tema i et pot brindar ajuda. Aquesta persona et podria donar assessorament legal. O et podria ajudar a fer alguna cosa en un programa complicat. No tingueu por de sortir a demanar ajuda. Et sentiràs millor si pots recórrer a algú amb molta experiència.

Balança

En aquest moment podries ser molt afectuós amb la teva parella. L'energia astral en joc està fent cremar aquestes passions. Podries desitjar organitzar una nit plegats molt especial. Potser hauries de preparar un sopar deliciós per a tal. O potser prefereixis anar a un restaurant romàntic per sopar amb un bon vi pel mig.

Escorpí

De vegades et preocupes massa pel que diran. T'agrada molt caure bé a tothom. Això no sempre és possible si l'altre és ignorant! De vegades no pots fer que l'altra persona t'apreciï. Avui podries creuar-te amb un col·lega que no es mostri amistós. No malgastis energia en algú que és massa negatiu. Només aconseguiràs afectar el teu estat d'ànim.

Sagitari

Amb l'actual alineació astral, potser hauries de treballar per mantenir la pau. Els teus companys de feina podrien discrepar sobre alguna cosa. Algunes personalitats fortes podrien tenir opinions conflictives. El teu desafiament podria ser que els ajudis a trobar punts en comú.

Capricorn

Donada la configuració planetària d'avui, necessitaràs controlar-ho tot dues vegades - especialment allò que normalment fas en pilot automàtic. És en dies com aquests que tanquem la porta amb les claus del costat de dins, o ens oblidem de signar el xec, o perdem l'autobús, etc. Sentiràs distracció amb la teva ment a qualsevol lloc.

Aquari

Amb l'energia astral d'avui, és possible que pensis en la manera de comunicar-te amb les persones que trobis a la feina. Hi ha una bona possibilitat que aquest sigui el projecte correcte per a tu. No et preocupis sobre el retard del correu electrònic, les cites no complertes, o els malentesos; simplement són allà per recordar-te canviar la manera com generalment operes en la teva vida diària laboral.

Peixos

La configuració planetària d'avui vol dir que botaràs la rutina de la teva vida diària, però possiblement només perquè el teu cotxe no arrenqui! La teva primera reacció serà maleir i propinar-li una puntada de peu al lloc que has realitzat la feina. Però això no ajudarà - tot al contrari. Per tant fa un pas enrere i posa tot en perspectiva.