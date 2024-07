Aries

De vegades necessites treballar per ser més disciplinat/da. El que més t'agrada és divertir-te! Però en aquest moment podries involucrar-te en un projecte complex que requereix tota la teva atenció. Si bé pots fer broma durant el dinar, assegura't de rendir al màxim les hores de treball.

Taure

Podries necessitar treballar per mantenir la pau amb algú donat laspecte en joc. Podries tenir temptació a iniciar un debat acalorat. Podries aixecar pressió molt fàcilment, de manera que desitjaràs trobar una manera de controlar-te. Si t'estàs enfangant, potser vols sortir de la situació per fer una passejada.

Bessons

Amb la configuració planetària d'avui, aquest és un bon moment per ramificar-se cap a noves adreces. Si tens un negoci, podries tenir més inspiració per desplegar noves estratègies de màrqueting. Podries pensar en una campanya publicitària que et portarà molts nous negocis.

Cranc

Podries necessitar expressar-te amb més humilitat. A la feina, t'agrada controlar. Ets un bon líder, però de vegades necessites permetre que altres assumeixin el control. L?energia d?avui suggereix treballar en grup. Tindràs més èxit si pots treballar amb un equip.

Lleó

Amb l'aspecte en joc d'avui, podríeu sentir atracció cap a les obres d'art. Potser trobes una pintura en una galeria que sembla parlar-te. Si et sents subjugat/a, potser l'has de comprar. Gaudireu de tenir a casa una peça inusual o inspiradora. Permet abraçar la bellesa en totes les seves formes.

Verge

Amb l'aspecte d'avui, podries rebre ajuda d'un mentor. Potser tens un amic que coneix del tema i et pot brindar ajuda. Aquesta persona et podria donar assessorament legal. O et podria ajudar a fer alguna cosa en un programa complicat. No tingueu por de sortir a demanar ajuda. Et sentiràs millor si pots recórrer a algú amb molta experiència.

Balança

Amb l'aspecte actual, podries descobrir que la teva funció professional està canviant. Potser estàs començant a expressar-te de manera diferent. Col·legues que abans et veien en silenci ara et poden veure amb més confiança. Estàs travessant una transformació important i tots aquests canvis són positius.

Escorpí

Podries estar pensant en la teva educació. Estimes aprendre. Ja sigui que estiguis assistint a cursos o simplement llegint llibres pel teu compte, la teva ment està en funcionament continu. En aquest moment podries estar pensant a reprendre els estudis.

Sagitari

De vegades tens massa concentració a la feina. Tracta de trobar un millor equilibri entre la teva vida professional i personal. L'energia astral en joc avui vol dir que la teva família podria necessitar una mica més d'atenció. Si és que en tens, avui a la nit dedica temps als teus fills. Juga amb ells o ajuda'ls amb les tasques escolars.

Capricorn

Donada l'actual configuració planetària, avui voldràs conduir amb la màxima cura. És un dia una mica impulsiu i agressiu. Els altres conductors poden resultar impredictibles. O els transeünts poden caminar distrets parlant pels seus mòbils. Assegureu-vos de prestar molta atenció en el vostre viatge d'anada i de tornada.

Aquari

Avui podries necessitar concentrar-te a tenir més tacte amb les coses atesa l'actual alineació astral. Podries sentir-te una mica d'impuls. De vegades tens una energia tan forta que explotes de passió. A la feina podrien veure't com agressiu/a si no tens cura. No opinis massa ni siguis insistent.

Peixos

En aquest moment podries estar-te envoltat de personalitats fortes. Podries anar a una reunió amb gent molt influent. Podries conèixer presidents d'empreses o gent de negoci de decabalats de diferents àmbits d'experiència. Aquestes persones podrien intimidar-te una mica. Simplement observa i n'aprèn.