MÚSICA

RITME D’ESTIU-ESPECTACLE ‘ETERI’ (PART I) AMB EMMA RIBA I KIC BARROC

Una peça de dansa contemporània i música en directe. Hora: 20 h. Placeta de casa comuna. Sant Julià de Lòria.

40è FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ ANDORRA / ESCALDES-ENGORDANY

Últim dia del Festival de jazz per diferents indrets de la parròquia. Escaldes-Engordany.

40è FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ ANDORRA / ESCALDES-ENGORDANY

Concert Cravo e Canela, de l’ONCA amb Carme Canela. Activitat gratuïta. S’ha d’obtenir entrada. Hora: 21 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

MUSEUS

NITS D’ESTIU ALS MUSEUS

Taller temàtic sobre les plantes aromàtiques i medicinals de les Valls d’Andorra i la seva utilització en cosmètica natural. Montserrat Capdevila de Cosmètics Naturals Bony de la Coma impartirà el taller. Hora: 19.30 h. Museu de la Moto. Canillo.

ACTIVITATS

SER APICULTOR PER UN DIA

Gaudiu sent apicultors per un dia. Us proporcionarem tot l’equip i podreu conèixer de ben a prop com viuen les abelles, amb una explicació del procediment de recol·lecció de la mel. Hora: 10 h. Santa Coloma.

SORTIDA GUIADA AL PARC NATURAL DE LES VALLS DEL COMAPEDROSA

Descobrirem diferents aspectes sobre la flora d’Andorra i com pot variar en funció de l’orientació i l’altitud en aquesta zona de transició entre estatges. Hora: de 18 h a 20 h. Parc natural del Comapedrosa. La Massana.

EXPOSICIONS

‘FLORS FANTASMES’

Invitació a contemplar la naturalesa transitòria de la vida, representada per les flors que, tot i la seva bellesa, tenen una vida curta. La Capsa, espais de creació. Ordino. Fins al 28 de juny.

ALFONS VALDÉS

Aquesta exposició està dedicada al nostre planeta i a les galàxies que conformen el Cosmos, un tema que sempre ha interessat l’artista. L’institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 30 de juny.