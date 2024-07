Aries

L'energia celestial en joc vol dir que podries unir-te a un nou grup social. Potser t'incorpores a una organització professional. T'agradaria conversar amb altres persones que es dediquen al mateix que tu. O potser decideixis participar més en tasques comunitàries. Podries divertir-te dedicant temps a recaptar fons per a una fundació de caritat.

Taure

Podries necessitar recular i deixar el lideratge en altres mans. Amb lenergia celestial en joc, hi podria haver algunes personalitats fortes competint pel control a loficina. No desitges participar de batalles innecessàries. El millor és observar i esperar. Veuràs com es desenvolupen els fets i després comptaràs amb més informació per saber què fer. Mentrestant, mantingues un perfil baix.

Bessons

Aquest és un bon dia per viatjar distàncies curtes. L'alineació astral d'avui us encoratja a expandir els horitzons. De vegades et quedes atrapat/da a la teva vella rutina de sempre i vas als mateixos vells llocs de sempre. Avui gaudiràs de nous escenaris. Podries envoltar-te de persones que t'inspiren amb les seves opinions inusuals.

Cranc

Avui potser parlis amb la teva parella sobre un compromís més gran. L'energia astral en joc t'encoratja a pensar en coses com una casa, un cotxe o un nadó. Parlaràs de cap on es dirigeix la relació i quines són les metes compartides. Si no tens parella, podries estar pensant sobre com t'agradaria que fos la següent.

Lleó

Podries tenir interès a canviar els teus plans d'estalvi avui atesa l'energia astral en joc. Potser estaràs pagant factures i t'adonis que necessites acumular més diners al teu compte. Consulta amb la teva parella per formular un pressupost millor. Si tots dos treballen junts, aviat podran crear més abundància per a tu i la teva família.

Verge

Potser decidiu abordar un projecte creatiu atesa la configuració astral d'avui. La teva imaginació estarà elevada i tindràs moltes idees interessants. Tracta de deixar assegudes aquestes inspiracions sobre paper. Si t'agrada pintar, fes un esbós a l'esborrany de la imatge amb la qual vols treballar.

Balança

Amb l'energia astral d'avui, et sentiràs amb ganes de mudar-te o fer un canvi a casa teva. Si teniu companys d'habitació, potser esteu pensant en buscar-vos un lloc per a vosaltres soles. No rebutgis els teus somnis com a simples fantasies. Si tens clar què vols, tot és possible. Fes una llista de les coses que necessites que passin perquè t'ajudi a assolir les teves metes, i endavant!

Escorpí

Amb l'energia astral d'avui en joc, podríeu rebre una comunicació interessant a través del correu o correu electrònic. Sabràs una vella amistat amb qui no parles des de fa temps. Aquesta veu del passat despertarà records de dies anats. Sentiràs desitjos de respondre i buscar la manera de reunir-te.

Sagitari

De vegades carregues massa sobre les teves esquenes. Ets com un proveïdor, sempre llest per estendre la teva mà a qui ho necessiti. Tot i que la teva generositat d'esperit i la dolçor del teu cor són reals, sovint dónes massa. En aquest moment necessiteu establir certs límits amb la gent. L'alineació planetària us anima a revisar certes relacions.

Capricorn

Si no tens parella, podries conèixer algú interessant. Potser coneixes una persona atractiva en una reunió de negocis. Podries tenir un fort sentiment de química romàntica. Potser has d'anar darrere seu, però en gaudiràs perquè t'encanta la conquesta! Conversa amigablement amb tal i convida'l a dinar. Prepara't per enamorar-te, potser has conegut la teva ànima bessona!

Aquari

Dada la configuración celestial de hoy, podrías encontrarte trabajando en grupo. A veces prefieres trabajar de modo independiente. Pero en esta situación es importante trabajar en equipo. Podrías depender de tus compañeros de trabajo, confiando en su experiencia para que te ayuden a terminar un proyecto.

Peixos

Donada la configuració celestial d'avui, podries trobar-te treballant en grup. A vegades prefereixes treballar de manera independent. Però en aquesta situació és important treballar en equip. Podries dependre dels teus companys de feina, confiant en la seva experiència perquè t'ajudin a acabar un projecte.