Aturada polèmica

L’adaptació televisiva del videojoc Horizon Zero Dawn per part de Netflix perilla. El futur d’aquest projecte no està gens clar, i fins i tot es parla que finalment no tirarà endavant per una polèmica relacionada amb el seu showrunner, Steve Blackman.

La setmana passada, Rolling Stone va treure una informació sobre el suposat ambient laboral altament tòxic que generava Blackman en el rodatge de The Umbrella Academy, i que haurien corroborat fins a una dotzena de treballadors. Els empleats parlen “d’un comportament manipulador i intimidatori”.

El showrunner va negar totes les acusacions, però la revista nord-americana va arribar fins al fons de l’assumpte i Cheyenne Roundtree, una de les seves periodistes, ha pogut confirmar que Netflix ha paralitzat els projectes en els quals Blackman estava involucrat. Això inclou Horizon Zero Dawn i a una altra sèrie original anomenada Orbital.

De moment, el que es desconeix és si la sèrie sobre el videojoc estat cancel·lada definitivament o si continuarà amb un altre guionista principal. És possible que Sony mogui fitxa per trobar a una altra persona adequada per al càrrec, ja que les adaptacions televisives dels seus jocs electrònics estan tenint èxit i amb Horizon Zero Dawn hi ha potencial de sobres per fer un bon projecte.

Sigui com sigui, les coses no pinten gens bé per a Steve Blackman. La polèmica va començar per uns presumptes acomiadaments improcedents en la segona temporada de The Umbrella Academy. Aquests fets van ser portats davant recursos humans d’Universal Content Productions, en una denúncia que també recollia altres 17 casos de persones que havien tingut conflictes amb el showrunner. Segons Rolling Stone, Blackman hauria realitzat comentaris lascius, sexistes i homòfobs, mantenint sempre un to intimidatori, i hauria provocat conflictes entre el personal.