Els secrets de LaLiga

Héctor Bellerín amb bicicleta camí a l’entrenament del Betis, els secrets de l’expectant retorn a Sevilla de Sergio Ramos o el ritual dels jugadors de l’Athletic Club de Bilbao abans de saltar a la gespa resumeixen LaLiga: Más allá del gol, una sèrie documental de vuit capítols que s’endinsa en les entranyes de la màxima competició del futbol espanyol per mostrar la cara més privada i desconeguda dels seus protagonistes.

Aquesta producció de Netflix, realitzada per MorenaFilms, ha seguit de prop l’evolució de la competició i dels clubs a través d’alguns protagonistes. “Volíem bones històries i a la Lliga espanyola ho hem trobat amb un accés exclusiu, sincer i autèntic”, ha declarat a Efe Álvaro Díaz, director de continguts de no-ficció de la plataforma, que estrenarà la sèrie el 15 de juliol.

Més enllà del simple resultat, l’objectiu del documental és reflectir que LaLiga és més que futbol i que la passió i l’emoció es viu en el terreny de joc, en les graderies i també en els despatxos. Com a exemple Víctor Orta, el director esportiu del Sevilla, que ha gestionat 20.000 perfils de jugadors en set temporades i que mostra el costat dolorós que comporta el cessament d’un entrenador (José Luis Mendilibar), o en la banda oposada, l’alegria pel retorn a casa d’un jugador com Sergio Ramos.

“El nostre objectiu és explicar històries i hi ha moltes maneres de fer-ho. Nosaltres hem intentat ser pròxims i endinsar-nos en la part més desconeguda de la competició. I ho agraïm perquè és la primera vegada que una de les grans lligues europees s’atreveix a afrontar una sèrie com aquesta”, ha confessat Alex Martínez Roig, productor de MorenaFilms.

El Girona és un dels equips que evoluciona al llarg de la sèrie documental amb un rendiment inesperat que el porta a ser l’equip revelació de la temporada sota la direcció de Míchel i que també el fa ser protagonista. També hi ha espai per al clàssic entre el Reial Madrid i el Barcelona, vist des d’un altre prisma, o el comiat d’icones de la competició com Iker Muniain o Ivan Rakitic.

“Tots els aficionats de LaLiga podran gaudir de les intrahistòries dels equips i viure per dins com transcorre una temporada plena de sorpreses i emocions”, ha assenyalat Jorge de la Vega, director general executiu de LaLiga. Una d’aquestes històries és la relació entre Joaquín Sánchez i Isco Alarcón, que s’exemplifica en una conversa privada entre tots dos. En aquest sentit incideix Iker Casillas, exporter del Reial Madrid, que assegura que una sèrie documental com aquesta era “necessària perquè obre les portes de LaLiga”.