Debut televisiu

El reconegut actor Richard Gere s’incorporarà al repartiment de The Agency, que produeix Showtime, en el que serà el seu primer paper important per a una sèrie de televisió. Així ho ha informat el mitjà especialitzat The Hollywood Reporter.

Gere s’uneix així a Michael Fassbender i Jeffrey Wright en aquesta nova versió del drama polític francès Oficina de infiltrados. Per al protagonista de Pretty Woman, de 74 anys, la seva participació en el nou projecte suposa assumir per primer cop un rol rellevant en una producció televisiva, ja que amb anterioritat només havia actuat en un parell de minisèries.

L’intèrpret es posarà en la pell de Bosko, un cap d’estació de Londres amb un passat històric després de servir com a agent encobert durant 8 anys, precisa el citat mitjà. Bosko és un personatge complex i multifacètic, marcat per les seves experiències passades en operacions d’alt risc, que han deixat una empremta profunda en la seva personalitat i visió del món. El rol representa un desafiament per a Gere, qui haurà d’explorar les profunditats psicològiques d’un home que ha viscut al límit de la legalitat i la moralitat.

“Richard Gere és únic en la seva classe, adorat per generacions de seguidors a tot el món per la seva excepcional habilitat per infondre autenticitat en cada paper”, ha dit Chris McCarthy, codirector executiu global de Paramount i director executiu de Showtime i MTV. McCarthy destaca que l’elecció de Gere per a aquest paper no només aporta un pes significatiu a la sèrie, sinó que també reflecteix el compromís de la producció amb la qualitat i l’excel·lència artística.

La nova sèrie segueix Martian (Fassbender), un agent encobert de la CIA, al qual se li ordena abandonar la seva vida d’incògnit i tornar a Londres. Martian haurà d’enfrontar-se als sentiments que li genera l’aparició d’un antic amor.