9è Mercat tradicional o feirão

LA PROPOSTA DEL DIA

9è MERCAT TRADICIONAL O FEIRAO

Els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal recreen un mercat d’inicis del segle XX amb 5 zones temàtiques dedicades a la gastronomia, productes de l’hort, artesania i actuacions de música i dansa popular. Plaça Guillemó. Andorra la Vella.

MÚSICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ

18 h. Alba Pujals Quintet, Apologia. Plaça Coprínceps.

20 h. Toquinho & Camilla Faustino. Sala Prat del Roure.

AQUALOUNGE POOL PARTIES

Gaudeix de cinc sessions espectaculars amb música en directe, piscina i el millor ambient! No et perdis les actuacions dels DJ de renom que ens visitaran. Hora de 17 a 22 h. Anyós Park. La Massana. Fins al 26 de juliol.

CONFERÈNCIES

LONGEVITAT I BIOHACKING D’ANDORRA LA VELLA

Convenció de 3 dies. Un esdeveniment dissenyat per a amants de la salut, l’esport i la nutrició, per a cercadors de la longevitat i per a biohackers. Hora: de 8 a 20 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.

MERCATS

LA SERENALLA MARKET

Vine a divertir-te descobrint les últimes tendències per dur una vida més saludable. Parc gran del Prat del Colat. La Massana.

CURSOS I TALLERS

XICS DEL XURAC

Voleu jugar a ser colla castellera? Veniu a fer pinya amb els Xics! Hora: 17.30. Canillo.

CURS D’AQUAREL·LA BOTÀNICA A L’AIRE LLIURE

L’activitat s’emmarca en el projecte FLORALAB+ i la segona edició del Festival de la Flora del Pirineu. Hora: de 10 a 14 h. Caseta inforamció Vall d’Incles. Canillo.

EXPOSICIONS

‘CERCA INTERIOR’

Des de fa uns anys, la Mireia Tarrés ha centrat la seva activitat pictòrica en la tècnica de l’aquarel·la, eina que li permet jugar amb les transparències i amb l’aigua, oferint-li una gran llibertat d’expressió. El món natural és la seva principal font d’inspiració, i transforma la impressió estètica que li causa en el motor creador de la seva obra pictòrica. L’Institucional Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de juliol.

MARK RYDEN. SURREALISME POP I ART LOWBROW

Aquesta exposició se centra principalment en l’evolució de la trajectòria artística de Mark Ryden, figura icònica del lowbrow, i presenta també altres artistes destacats d’aquest moviment. Sala d’exposicions de Govern. Andorra la Vella.

‘LA SISENA EXTINCIÓ’

Mostra de 41 fotografies que pretén emocionar i despertar les consciències sobre la gran vulnerabilitat de les espècies animals amb les quals compartim el planeta. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.