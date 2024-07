LA PROPOSTA DEL DIA

LA SERENALLA

Vine a divertir-te descobrint les últimes tendències per dur una vida més saludable, amb una variada oferta que inclou compres, concerts, actuacions, gastronomia i xerrades. Prat Gran del Prat del Colat. La Massana.

MÚSICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ

19 h: Irene Reig Bop Collective. Decisió i coratge. Plaça Coprínceps.

21 h: Andrea Motis Trio Temblor. Sala Prat del Roure.

23 h: Andorra Jam Sessions amb Kic Barroc quartet + Irene Reig. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

MERCATS

MERCAT DE LA VALL

Un mercat on trobaràs productes agrícoles autòctons, manufacturats i de proximitat. També hi són presents els comerços del barri. Houra: d’11 a 20 h. Centre històric. Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

‘LONGEVITAT I BIOHACKING D’ANDORRA LA VELLA’

Convenció de tres dies. Un esdeveniment dissenyat per a amants de la salut, l’esport i la nutrició, per a cercadors de la longevitat i per a biohackers. Hora: de 8 a 20 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.

ITINERARI

ITINERARI PER LA VALL D’ENCLAR

Deixeu-vos acompanyar per un guia ecoturístic per explorar la vall d’Enclar. Hora: 9.30 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.

VISITA

LES VEÏNES DEL CENTRE HISTÒRIC

Tres veïnes del barri antic surten a fer l’aperitiu com era costum als anys setanta. Hora: 12 h. Centre històric. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘DES-CONNECTATS’

L’artista mostra una evidència una mica inquietant davant la passivitat de la societat contemporània sobre uns canvis que afecten directament la humanitat. Espai Caldes. Escaldes-Engordany.