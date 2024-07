Adeu a ‘Outer Range’

El 2022, Prime Video va estrenar la sèrie original Outer Range, una producció de ciència-ficció en clau de western protagonitzada per Josh Brolin i creada per Brian Watkins. El mes de maig passat es va estrenar la segona temporada de la ficció, que explica la història d’un ramader que intenta protegir la seva família i la seva terra, però que veu com la seva vida canvia completament quan descobreix un estrany fenomen a Wyoming, que identifica com un forat negre.

Ara, quasi dos mesos després d’aquest llançament, des d’Amazon han confirmat que no hi haurà una tercera temporada, ja que la sèrie ha estat cancel·lada de sorpresa. Tot i que no estava previst que Outer Range finalitzés aquí el seu recorregut, les xifres d’audiència han precipitat el fet que els set episodis recentment estrenats siguin els últims que es puguin veure.

La sèrie va escalar fins al tercer lloc de la llista Nielsen Streaming Originals, amb 476 milions d’hores vistes. No obstant això, mai no va arribar a consolidar els nivells d’èxit d’altres produccions de la casa com Fallout. Es podria dir que el protagonisme de Brolin va ser un dels aspectes més valorats pel públic i el més destacat per la crítica. L’actor no tan sols va encapçalar el repartiment, sinó que també va debutar com a director en un dels episodis de la segona temporada.

Outer Range representa una proposta innovadora dins el gènere del western, combinant elements de ciència-ficció amb una trama que explora temàtiques profundes com la importància de la família, la pèrdua i el misteri davant allò que és desconegut. Tot i la seva cancel·lació, la sèrie ha deixat una empremta significativa en els seus seguidors gràcies a la seva narrativa captivadora i a unes bones interpretacions.