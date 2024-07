'El misteri de les set claus: jocs d'escapada a la Casa de la Vall'

LA PROPOSTA DEL DIA

‘EL MISTERI DE LES SET CLAUS’: JOC D’ESCAPADA A CASA DE LA VALL

Ajuda els consellers a trobar aquests imprescindibles i permet que el Consell General es reuneixi. Hora: 20 h. Casa de la Vall. Andorra la Vella.

ACTIVITATS

‘L’UNIVERS COM MAI ABANS!’ OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA / NITS D’ESTIU ALS MUSEUS

T’agrada observar les estrelles i els planetes? Llavors no et pots perdre aquesta observació astronòmica on la tecnologia s’uneix a la meravella del cosmos! Hora: 22.30 h. Camí hidroelèctric d’Engolasters. Escaldes-Engordany.

MÚSICA

40È FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ ANDORRA / ESCALDES-ENGORDANY

Concert de jazz al carrer amb Camarada Ventura. Hora: 19 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

40È FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ ANDORRA / ESCALDES-ENGORDANY

Concert Festival de jazz Kyle Eastwood, Eastwood by Eastwood. Hora: 21 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

40È FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ ANDORRA / ESCALDES-ENGORDANY

Jams sessions amb Kic Barroc quartet + Camarada Ventura. Hora: 23 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

40È FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ ANDORRA / ESCALDES-ENGORDANY

Rua inaugural del Festival de jazz amb Llibert Fortuny i la XXS BeatBand. Hora: 17 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

CONCERT VIBRAND QUARTET

Concert a ritme de disco, rock, funky i swing a càrrec del grup Vibrand. Hora: 19.30 h. Restaurant Giberga. La Massana.

ACTIVITATS INFANTILS

LABORATORI DE LES ARTS

Activitats formatives d’arts plàstiques, música, dansa i teatre. Adreçat a infants d’entre 6 i 12 anys. Horari de 9.30 a 17.30 h. Sant Julià de Lòria.