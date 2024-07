Canvis a Netflix

A principi d’aquest mateix any, els directius de Netflix van enviar una carta als accionistes de la companyia per informar-los que s’estaven plantejant tornar a apujar els preus dels diferents plans per poder continuar millorant el servei, i que una de les primeres mesures a tenir en compte seria eliminar la subscripció bàsica sense anuncis.

Doncs bé, alguns subscriptors del pla més econòmic de la plataforma sense publicitat han començat a rebre un avís que els indica que aquesta modalitat deixarà d’estar disponible molt aviat, i que han de canviar-se com abans millor a un altre dels plans del servei.

Segons diversos mitjans especialitzats, Netflix ha començat a suprimir aquesta subscripció més barata al Regne Unit i el Canadà, ja que diversos usuaris d’aquestes regions amb aquest pla actiu han començat a rebre un avís que els indica que deixarà d’estar operatiu aviat i que han d’efectuar la migració a un altre.

Diversos usuaris de Reddit han publicat posts amb una foto en la qual es pot veure l’avís que els ha arribat a la seva aplicació de Netflix, indicant que el pla bàsic sense anuncis deixarà d’estar disponible en uns dies i que han de canviar-se a una altra de les opcions de subscripció. “El teu últim dia per veure Netflix és el 13 de juliol. Tria un nou pla per continuar veient-lo”, diu el missatge.

Així mateix, si s’accedeix a la pàgina web dels preus dels plans de Netflix al Canadà i al Regne Unit, apareix un missatge a la part inferior que indica que “el pla bàsic ha estat desactivat” i insta l’usuari a triar-ne un altre. D’aquesta manera, els nous clients ja no tenen aquesta opció disponible.

Amb aquesta mesura, la plataforma compleix la seva promesa de començar a eliminar el pla més econòmic sense anuncis en el segon trimestre de l’any. Un moviment que, amb tota probabilitat, no trigarà a implantar-se a altres regions.