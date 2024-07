Les sèries del mes (i III)

–Betty la fea, la historia continúa, 19 de juliol a Prime Video. La telenovel·la colombiana torna 20 anys després amb la parella estel·lar de la sèrie original, Ana María Orozco i Jorge Enrique Abello. Mentre una empoderada Betty treballa intensament per reconstruir el vincle amb la filla adolescent, la relació amb Armando es deteriora, la qual cosa li fa qüestionar-se si va prendre la decisió correcta.

–Los héroes del tiempo, 24 de juliol a Apple TV+. Amb Lisa Kudrow com a protagonista, es tracta d’una adaptació televisiva de la pel·lícula dirigida per Terry Gilliam el 1981, un al·legat a favor de la imaginació. La ficció ha estat creada per a la televisió per Jemaine Clement, Iain Morris i Taika Waititi. Un variat grup de lladres i el seu nou recluta, un nen d’onze anys aficionat a la història anomenat Kevin, emprenen una emocionant aventura de viatges en el temps per salvar els pares del petit i el món.

–Decamerón, 25 de juliol a Netflix. Kathleen Jordan es va inspirar molt lliurement en El Decameró de Boccaccio per a aquesta sèrie que es desenvolupa l’any 1348, quan la pesta negra assota el camp italià i un grup d’aristòcrates es retira amb els seus servents a una majestuosa vil·la. Això donarà pas a unes jornades de desenfrenament sexual que acabaran en una cursa per la supervivència. Netflix la defineix com una “comèdia negra estil telenovel·la” que explora el tema de la lluita de classes en temps de pandèmia.

A banda d’aquests títols, també arriben sèries com La fiebre (dia 8 a Movistar+), Las azules (dia 31 a Apple TV+), la tercera temporada d’El encargado (dia 19 a Disney+) i els últims lliuraments de Cobra Kai (dia 18 a Netflix), El joven Sheldon (dia 18 a Movistar+) i Vikingos: Valhalla (dia 11 a Netflix).