Les sèries del mes (II)

–Sunny, 10 de juliol a Apple TV+. Rashida Jones dona vida a Suzie, una americana que viu a Kyoto i la vida de la qual es veu trastocada quan el seu marit i el seu fill desapareixen en un misteriós accident d’avió. Com a consol li donen a Sunny, un dels nous robots fabricats per l’empresa del marit. Thriller amb elements de comèdia negra creat per Katie Robbins, en què Jones exerceix també com a productora.

–La fiesta de las salchichas: Frutopía, 11 de juliol a Prime Video. La pel·lícula d’animació més irreverent dels últims anys torna en clau de sèrie, amb part del repartiment original en les veus –Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera i Edward Norton–, de la mà del duo de creadors Ariel Shaffir i Kyle Hunter. En la seva rebel·lió, Frank el Salsitxa, Brenda i la resta d’amics travessen un portal fora de Shopwell a la recerca dels seus creadors en el món humà.

–Angela, 14 de juliol a Atresplayer. Adaptació espanyola de la sèrie britànica Angela Black. Verónica Sánchez i Daniel Grao donen vida a una parella aparentment feliç i modèlica sota la façana de la qual s’oculta un infern de maltractaments. L’aparició d’Eduardo (Jaime Zatarain), un antic company d’institut pel qual ella se sent immediatament atreta, acaba per rematar el seu fràgil equilibri.

–La dama del lago, 19 de juliol a Apple TV+. Basada en la novel·la de Laura Lippman, es tracta d’un thriller ambientat als anys seixanta, que aborda temes com el racisme o el sexisme, amb Natalie Portman debutant en televisió com a protagonista i productora. La desaparició d’una nena commociona la ciutat de Baltimore el dia d’Acció de Gràcies del 1966. Maddie Schwartz (Portman) és una mestressa de casa que vol reinventar-se com a periodista i Cleo Sherwood (Moses Ingram), una mare que navega pels baixos fons mentre lluita per mantenir la família.