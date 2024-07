Retorn a Hogwarts

La nova adaptació audiovisual de Harry Potter, ara en forma de sèrie de televisió, comença a prendre forma després que HBO hagi anunciat oficialment quins seran els seus principals responsables creatius.

En conret, s’ha triat la guionista Francesca Gardiner, coneguda per la seva tasca a Succession i a La materia oscura, com a showrunner d’aquesta translació a la pantalla petita de la saga literària creada per J. K. Rowling. Pel seu costat, el realitzador Mark Mylod, en el currículum del qual destaca també la mateixa Succession, a més de Game of Thrones i diversos episodis de la segona temporada de The Last of Us, serà el director principal de la sèrie.

“Cada temporada acostarà Harry Potter i les seves increïbles aventures a nous públics de tot el món, mentre que les pel·lícules originals, ja clàssiques i molt estimades per tothom, continuaran sent el nucli de la franquícia i es podran seguir gaudint a la nostra plataforma Max”, promet HBO sobre aquesta producció participada per Brontë Film.

La nova sèrie, ara en desenvolupament, s’estrenarà en tots els serveis de Max, actualment en expansió mundial. Mentrestant, Warner Bros. Discovery continua preparant, sense pressa però sense pausa, aquesta nova adaptació. La intenció de la companyia és tenir la ficció enllestida i a punt per a l’estrena durant l’any 2026.

“El més difícil són els dos primers llibres, en els quals els nens són més joves, d’uns 11 o 12 anys”, va comentar Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Discovery, quan se li va preguntar sobre l’elecció del nou repartiment durant una entrevista. D’altra banda, Daniel Radcliffe, protagonista principal de la reeixida franquícia cinematogràfica, ja es va distanciar del projecte. “Estan començant des de zero i seria estrany que jo hi aparegués”, va afirmar l’estiu passat.