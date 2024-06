Fosques revelacions

El cineasta mexicà Alfonso Cuarón estrenarà el proper 11 d’octubre a la plataforma Apple TV+ la minisèrie Disclaimer, una producció de suspens psicològic protagonitzada per dos intèrprets de renom com són l’australiana Cate Blanchett i el nord-americà Kevin Kline.

La ficció farà el seu debut amb el llançament dels dos primers capítols, que aniran seguits de nous episodis que s’estrenaran tots els divendres fins al 15 de novembre. Així ho ha informat el servei de streaming d’Apple a través d’un comunicat.

Escrita i dirigida pel mateix Cuarón, Disclaimer comptarà amb un total de set capítols. La trama està basada en la novel·la homònima escrita per Renée Knight.

Blanchett es posa a la pell de Catherine Ravenscroft, una prestigiosa periodista que un dia rep una novel·la d’un autor desconegut. En començar a llegir-la, s’horroritza quan s’adona que ella és la principal protagonista d’una història que exposa els seus secrets més foscos. A partir d’aquí, comença una cursa contra rellotge per esbrinar al més aviat possible la identitat d’un escriptor capaç de destapar el passat de la protagonista i destruir les seves relacions familiars.

A Blanchett i Kline, s’hi suma un repartiment format per Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George i Hoyeon Jung.

Guanyador de quatre premis Oscar, Cuarón va signar l’octubre de 2019 un acord de producció amb Apple TV+ per desenvolupar en exclusiva per a aquest segell diferents projectes pensats per a la pantalla petita. En l’àmbit cinematogràfic, el mexicà va guanyar les estatuetes a millor direcció i millor muntatge per la història de suspens de ciència-ficció Gravity (2013), i les de millor direcció i millor fotografia per Roma (2018).V