Son Goku torna a TV3

La plataforma digital 3Cat i el canal SX3 oferiran Bola de Drac, Bola de Drac Z i Bola de Drac Súper. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha informat a través d’un comunicat d’un preacord amb Toei Animation per recuperar les primeres temporades de la sèrie d’Akira Toriyama, i incorporar Bola de Drac Súper (2015-2018), que s’emetrà per primera vegada en català. En quedaran fora parts com Dragon Ball GT o Dragon Ball Z Kai.

El conveni inclou l’emissió d’un total de 575 capítols i la cessió gratuïta del doblatge català per poder-lo distribuir a d’altres plataformes de manera internacional. La reemissió d’aquesta trilogia, amb data encara pendent de definir, coincideix amb el 40è aniversari de l’inici de la publicació del manga, el 1984. Dos anys després s’estrenarien els primers capítols de la sèrie animada al país nipó.

Bola de Drac va arribar a TV3 el 1990 i va aconseguir un gran èxit d’audiència. Com un dels primers animes que es van poder veure en llengua catalana, la saga ha esdevingut un referent per a diverses generacions, creant un fenomen cultural al voltant de les aventures de Son Goku. La sèrie ha estat molt influent, no només per la seva qualitat narrativa i d’animació, sinó també per la capacitat de connectar amb el públic infantil i juvenil.

Amb aquesta adquisició, “3Cat reforça l’aposta per una oferta audiovisual àmplia per mitjà de l’SX3, la plataforma d’entreteniment i formació adreçada a públic infantil i familiar”, destaca el comunicat de la CCMA. La iniciativa no només pretén recuperar un clàssic estimat, sinó també impulsar el consum de contingut en català entre les noves generacions, assegurant que tinguin accés a una programació variada i de qualitat.