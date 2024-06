Espies en acció

Disney+ acaba d’estrenar The Veil: red de mentiras, un thriller d’acció i espionatge en què Elisabeth Moss es posa en la pell d’una agent del MI6. La sèrie dibuixa un ambiciós retrat de la comunitat d’intel·ligència internacional i de les misterioses figures que hi operen.

Veure la guanyadora de l’Emmy per El cuento de la criada en el paper d’una superespia internacional és el tipus de projecte amb el qual somien els fans de l’actriu. L’oportunitat d’explotar el seu talent amb els múltiples matisos i facetes que permeten un paper com aquest li ha arribat de la mà de Steven Knight, el responsable de Peaky Blinders, que ha creat una història amb reminiscències de Thelma i Louise.

La minisèrie està construïda a través de la tibant relació entre dues dones immerses en un “joc mortal de veritats i mentides”. Aquestes protagonistes són Imogen (Moss) i Adilah (Yumna Marwan). Una de les dues guarda un secret, mentre que l’altra lluitarà per revelar la veritat abans que milers de persones perdin la vida.

Completen el repartiment Josh Charles (The Good Wife) en el paper de l’agent de la CIA Max Peterson, Dali Benssalah com a Malik Amar, l’aliat de Imogen dins de la DGSE francesa, i l’actor turc Haluk Bilginer.

En una recent entrevista amb el mitjà especialitzat Variety, Moss va revelar que va patir una fractura a la columna durant el rodatge. L’incident va ocórrer a Istanbul, en una escena filmada damunt una teulada del Gran Basar. Malgrat la lesió, l’actriu va decidir continuar amb el rodatge l’endemà mateix. “Hi ha algunes seqüències en què tinc literalment l’esquena trencada”, va dir al respecte. Per preparar el seu personatge, la intèrpret va aprendre a parlar amb accent britànic i es va entrenar a consciència com a doble d’acció. En les seves pròpies paraules, el procés va ser com “actuar multiplicat per cent”.