La incògnita ‘Shogun’

No hi ha dubte que Shogun ha estat una de les grans revelacions televisives d’aquest any. La sèrie de Disney+ ha enganxat milions d’espectadors amb una història fascinant, resultat d’una brillant adaptació de la novel·la homònima de James Clavell, publicada el 1975.

La ficció va portar a la pantalla tot el contingut original de principi a fi, amb algunes modificacions. En finalitzar els deu capítols que la conformen no hi havia més intenció de continuar, ja que Shogun va ser ideada en un primer moment com una minisèrie. No obstant això, el seu gran èxit va provocar que es renovés per a dues temporades més.

A partir d’aquí, tot és un repte per als creadors, que s’enfronten a un full en blanc ara que han deixat de dependre de l’obra de Clavell. Per això, tot el que envolta la continuació de Shogun és un misteri que manté expectants els seguidors.

Amb tot, els creadors, Justin Marks i Rachel Kondo, han parlat amb The Hollywood Reporter sobre el punt en el qual es troba actualment la sèrie. Estan en una etapa de “debat” sobre el seu futur, i immersos en una pluja d’idees constant. També han viatjat al Japó per visitar diverses localitzacions i treballen amb els hereus de l’autor per polir l’argument.

“Ara mateix hi ha molt de caos, però un caos creatiu. Està sent excitant i angoixant alhora perquè, òbviament, és un territori sense explorar. No hi ha un full de ruta, només la història”, ha explicat Kondo. Marks, per la seva banda, afirma que, passi el que passi, “la tercera temporada serà l’última. Sabem on comença la sèrie i on acaba. Ara ens estem centrant en la segona per assegurar-nos que arribarem a aquest punt. Seran episodis una mica més foscos”, ha avançat.

Encara no se sap quan arribaran els nous episodis, ja que ni tan sols s’han escrit els guions. Tampoc es coneixen detalls del repartiment.