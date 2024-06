Aries

Amb l'actual col·locació còsmica, podries necessitar negociar alguna mena d'acord. Potser tu i la teva parella estiguin intentant prendre algunes decisions importants. Podrien descobrir que tenen diferents punts de vista. Però no et preocupis! Es pot crear un compromís. Treballa per crear una situació guanyadora, de la qual tots dos obtinguin el que desitgen i cap surti perdent.

Taure

Avui és un bon dia per connectar-te amb la teva mare o una altra dona important a la teva família. Si fa temps que no parles amb la teva mare, aquest és el moment ideal per fer-ho. Si viu a prop, vés a visitar-la. Si és lluny, parla afectuosament amb ella per telèfon. Amb l'aspecte en joc d'aquest moment, us sentireu impulsat a connectar-vos amb alguna energia femenina.

Bessons

Amb la influència astral en aquest moment, podries pensar en fer els passos següents amb la teva parella. Si has estat sortint amb algú per un temps, podries estar pensant anar a viure junts o casar-se. O si ja estàs casat, podries pensar en nens. Si ets solter, potser estàs enyorant trobar la teva ànima bessona. Si tens una mica de paciència, la veuràs arribar a la teva vida ben aviat!

Cranc

Avui podries treballar per millorar-ne una relació. Potser hi ha hagut un malentès recent amb la teva parella. Podria haver-hi emocions intenses que van i vénen. El millor és aclarir les coses i parlar-ne obertament. Sigues valent i anima't a tenir una conversa honesta. Si mantens un to positiu i estàs disposat a perdonar, aviat descobriràs que la relació millora.

Lleó

Gràcies a la combinació d'influències astrals, en aquest moment podries sentir que estàs llest per adoptar una nova filosofia de vida. Podries contemplar el sender que estàs transitant, buscant una manera d'assolir més felicitat. Podries decidir abandonar algunes velles actituds que t'han frenat. En aquest moment és important desfer-se d'esquemes negatius i alliberar una mica d'energia creativa. En portar una càrrega més lleugera podràs gaudir d'una alegria més gran.

Verge

La configuració celestial està agitant la teva necessitat que millors. Podries estar pensant en la imatge que transmets als altres. Potser decideixis que va arribar el moment de fer alguns canvis. Vés a fer-te un bon tall de cabells i compra roba nova. O pensa canviar la teva manera de parlar i projectar l'energia als altres. Avui podries voler provar amb un estil diferent.

Balança

Avui, la teva energia física hauria d'estar molt elevada. Podries aprofitar-la per entrenar al gimnàs i desafiar-te a treballar més els músculs. O podries tenir desitjos de fer algun esport. És probable que vencis els teus amics si competeixes amb ells en un partit de bàsquet o beisbol. Tindràs els reflexos ràpids, amb una energia concentrada i poderosa.

Escorpí

Podries tenir alguna interacció interessant amb un membre de la família. Manifestaràs una fèrria voluntat i podries tenir la intenció de fer les coses a la teva manera. Encara que tinguis alguns desitjos molt forts, no facis mal als altres en el camí cap als teus objectius. Deixa que els teus éssers estimats coneguin les teves necessitats, però transmet afecte i suport. Si pressiones massa podrien sorgir problemes.

Sagitari

Avui gaudiràs de la companyia d'éssers estimats que fa temps que no veus. La influència planetària podria portar visites inesperades a la porta. Potser és un cosí o oncle que anirà de visita. O bé podria ser un bon amic de la teva època d'estudiant. Gaudireu d'una trobada social alegre. Estaràs amb ànim dintercanviar anècdotes i algunes bromes realment banals.

Capricorn

Dada la actual alineación planetaria, hoy podrías sentir deseos de viajar. Podrías estar algo inquieto por pasar toda la semana en el mismo lugar. Trata de no encerrarte en la oficina o en tu casa. Aunque estés cansado, sal y despéjate. Conduce hasta algún lugar especial. Podrías disfrutar la visita a algún sitio bonito.

Aquari

Avui potser no tinguis molta paciència amb les ximpleries de la gent! Podries estar una mica inquiet o molt sensible. No permetis que et fastiguegin. Probablement necessitis estar tot sol durant un temps. L'aspecte en joc d'avui podria accentuar la necessitat de qualitat de temps en solitud. Troba un lloc que et relaxi i permet descansar. Si avui vols estar tot sol, fes-ho!

Peixos

Avui podries sentir desitjos d'ocupar-te del jardí. O podries desitjar passar una estona a l'aire lliure, en una gandula a l'ombra d'un arbre. L'energia astral en joc us incentivarà a connectar-vos amb els elements de la natura. Podries desitjar contemplar les fulles i prendre una mica de sol. O podries gaudir d'un passeig per un parc nacional o bosc bonic. Podries creuar-te amb alguns animals interessants.