Canvi de plans

No hi haurà, de moment, noves aventures dels Power Rangers. Netflix ha descartat finalment els plans de fer una nova sèrie sobre la franquícia, després de més de dos anys de treball.

Jenny Klein, guionista de Sobrenatural i de Daisy & the Six, havia signat per exercir com a showrunner, col·laborant amb Jonathan Entwistle com a encarregat de coordinar l’explotació i desenvolupament de la nova producció. No obstant això, el projecte ha quedat descartat.

Aquesta decisió sembla anunciar un canvi de cicle en Netflix, on s’havien estrenat les últimes encarnacions de la icònica sèrie dels noranta. La més recent va ser un especial a causa del trentè aniversari, que va reunir diversos integrants del repartiment original.

Després de la negativa de la plataforma, ara la pilota està a la teulada de Hasbro, que posseeix actualment els drets de la propietat intel·lectual de la saga. La companyia de joguines vol portar la franquícia cap a una altra direcció creativa i mirarà d’aliar-se amb nous socis per mantenir la marca activa en el futur.

Nascuda com a adaptació anglosaxona de la ficció japonesa Super Sentai, Power Rangers es va convertir en una icona de la cultura popular per a tota una generació. L’èxit de la sèrie va donar peu a dues pel·lícules i a una prolífica franquícia que segueix avui dia. Durant els últims trenta anys ha passat per múltiples mans i diferents marques: de Saban Entertainment, l’originària, va passar a Disney i després a Hasbro.

La saga també va ser objecte d’un reboot cinematogràfic estrenat el 2017, dirigit Dean Israelite. Com a principals estrelles, la cinta incloïa a l’elenc Elizabeth Banks i Bryan Cranston, que va participar en la sèrie original, l’any 1993, posant veu a Snizard i Twin Man.