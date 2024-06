Aries

Avui podries trobar la solució per a un problema vell, gràcies a l'alineació planetària. Estaràs inspirat/da a portar el pensament a nivells més elevats. La resposta que has estat buscant podries tenir-la davant dels ulls! Et sentiràs bé en curar una relació, experimentar un encert financer o encaminar la teva actitud cap a una direcció més positiva. És un gran dia per progressar i tu mereixes sentir-te bé.

Taure

Avui podries estar amb ànim seductor i extravagant. S'agitarà el teu sentit natural de la diversió. Avui potser comparteixis bromes carregades de picardia o diverteixis amb la teva agudesa d'enginy. O podries festejar algú amb complerts seductors. Donada la influència planetària estaràs desitjós de rebre atenció i agraïment. Busca algú receptiu i permet-te una mica de diversió.

Bessons

Tracta de no preocupar-te pel que els altres opinin de tu. Com a signe de terra, consenteix de la teva imatge, treballes de valent per presentar una imatge positiva de tu mateix. Però no pots complaure tothom! Amb la influència astral daquest dia, algú estarà en desacord amb tu sobre alguna cosa. Estigues en la teva postura i no perdis la confiança en tu mateix en enfrontar l'adversitat. Els altres aviat s'adonaran que ets algú per respectar. No permetis que les xerrameques o la negativitat et deprimeixin.

Cranc

En aquests moments no t'exigeixis gaire. L'orientació del dia indica que et sentiràs una mica atrafegat. No podràs respondre tots els correus electrònics del dia. I no tindràs prou temps per parlar amb totes les persones que et trucaran per telèfon. No tens tensions amb el ritme intens del dia. Si pots, pren-te esbarjos freqüents. Surt a fer una caminada per aclarir els teus pensaments, o surt a dinar a un restaurant per relaxar-te.

Lleó

Amb aquestes energies astrals el vostre sentit de l'humor s'activarà. Moltes persones no s'adonaran que pots ser força divertit. Posseeixes actituds serioses que enganyen. Però realment pots ser un comediant quan t'ho proposes. Avui, et divertiràs entretenint els teus companys de feina amb alguns acudits tontos. O potser gaudeixes ajuntant-te amb amistats després de la feina i comparteixis històries gracioses amb ells. T'encantarà posar un somriure a la cara d'una altra persona.

Verge

Donada lenergia astral en joc, aquest és un bon moment per posar-te en contacte amb el teu costat espiritual. Avui et podries descobrir pensant en el gran significat de la teva vida. Potser no estigues prenent el rumb que t'agradaria. Si les coses a la teva vida sentimental o professional no estan donant resultat, potser vols donar-los un nou enfocament. Avui medita pel que fa al teu camí o dedica algun temps a pregar per rebre una guia.

Balança

Avui, en virtut de la influència de l'alineació planetària, podries pensar en un pla nou per a les teves finances. Sentiràs inspiració per encarar qüestions relacionades amb els diners. Potser t'has descontrolat una mica a les despeses. Podries necessitar analitzar més detingudament el pressupost per veure què està passant. Aquest podria ser el moment perfecte per començar a saldar més deutes. En els propers mesos voldreu gaudir d'un millor equilibri financer, de manera que comença aquest procés ara mateix.

Escorpí

Amb l'aspecte en joc, avui podria ser un dia creatiu per a tu. Podries estar inspirat per fer canvis a casa. Potser t'estàs cansant d'aquell vell empaperat o catifa. Podria ser el moment d'embellir el lloc amb colors i textures nous. O potser estàs pensant en començar una construcció a la part posterior de la casa. Avui la teva habilitat amb les eines podria ser fonamental per començar un projecte de fusteria.

Sagitari

Avui hi podria haver moltes coses que necessites fer. Podries sentir-te pressió a córrer a trosset i moche. Si bé potser teniu moltes obligacions familiars, amb l'ajuda de l'alineació astral tracta de no perdre el contacte amb les vostres necessitats. És important que t'ocupis de tu mateix/a. Fes-li saber als teus fills que no ets el seu servent! O fes-li saber a la teva dona que de vegades necessites un descans de la rutina frenètica.

Capricorn

Amb l'aspecte en joc, podries estar pensant a organitzar unes vacances amb la teva parella. Estaràs d'ànim per fer alguna cosa especial junts. Podries anar a una agència de viatges i mirar fullets de llocs no tradicionals. Potser vols visitar alguna illa tropical. O podries anhelar una aventura cosmopolita excitant. Conversa de les diferents possibilitats amb la teva parella i planegin alguna cosa divertida.

Aquari

Avui podries fer un pas decisiu a la teva vida romàntica. Et sentiràs en contacte amb els teus sentiments i els teus desitjos veritables. Potser t'has estat conduint al terreny amorós de la manera equivocada. Si ets amb algú, no pots esperar que la teva parella pugui llegir la ment! Avui podries intentar comunicar-te de manera més afectuosa i oberta. Si ets solter/a, podries convidar a un sopar romàntic algú especial.

Peixos

Amb l'energia astral actual podries sentir desitjos d'enfrontar el desafiament d'alguna cosa nova. Podries sentir-te inspirat/da a començar a practicar un esport nou per a tu. Podries reunir-te amb amics que siguin experts per saber quin equip comprar i conèixer alguns consells pel que fa a la tècnica. Gaudiràs de dedicar-te a alguna cosa excitant, portant els teus èxits a nous nivells.