Guerra a Gotham City

“Els Falcone continuen llepant-se les ferides. Estan distrets. El seu negoci és carnassa per a taurons.” Són paraules d’Oswald Cobblepot, el personatge central de la pròxima sèrie El Pingüino, que encarna un Colin Farrell realment irrecognoscible i que reprèn el paper que ja va fer al film The Batman, de Matt Reeves.

El retorn d’un dels més icònics arxienemics de l’home ratpenat és l’spin-off de la mateixa pel·lícula, i el seu argument reprendria els fets on els va deixar la cinta: després de la mort de Carmine Falcone (John Turturro) s’ha produït un buit de lideratge a la poderosa organització criminal que controlava i Cobblepot està disposat a aprofitar l’oportunitat.

Ha començat una guerra pel poder en l’inframon de Gotham, i encara que el to de la minisèrie és fosc, ombrívol i maquiavèl·lic, seguint el mateix estil de la pel·lícula, també es fa inevitable pensar en una de les grans sèries de la història de la televisió, Los Soprano. Així ho acaba de certificar el segon tràiler llançat per la plataforma Max.

En l’avanç també hi ha la presència d’una rival igualment decidida a fer-se amb el control dels baixos fons de la ciutat. És Sofia Falcone, la filla del desaparegut capo mafiós, interpretada per Christin Milioti.

El Pingüino és una minisèrie de vuit episodis, els tres primers dirigits per Craig Zobel, de la ficcIó Mare of Easttown, i amb Matt Reeves exercint aquesta vegada com a productor i supervisor. S’emmarca en el segell Elseworlds, igual que el llargmetratge de Joker i la pròxima Joker: Folie à Deux, tots dos dirigits per Todd Phillips i protagonitzats per Joaquin Phoenix.

La data exacta d’estrena a la plataforma encara no s’ha revelat, però sí que se sap que serà el mes de setembre. El seu llançament servirà per fer més curta l’espera de l’arribada de la seqüela The Batman, que no serà fins a l’octubre del 2026.