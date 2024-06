detail.info.publicated Mònica Jarauta detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

LA POPOSTA DEL DIA

ESPECTACLE FAMILIAR ‘ODYSSÉE’

Un espectacle familiar i per a públic jove a partir de sis anys. Auditori del Palau de Gel d’Andorra. Canillo.

MÚSICA

MÚSICA SANADORA I VIBRACIONAL

Un moment per connectar amb la teva ànima. Amb Víctor Mesanza. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

ECSTATIC SOUL

I N ∆ D & Mayra ens portaran en un viatge musical per l’ànima i el cos, seguint alguns dels preceptes de l’Ecstatic Dance: no conversem. Ballem com som (no fotos/vídeos/alcohol/substàncies). Practiquem el no judici. Hora: 10.30 h. Santuari Nostra Senyora de Meritxell. Canillo.

CONFERÈNCIES

‘ELS BENEFICIS DELS OLIS ESSENCIALS’

Descobreix el poder de la natura per a tu, la teva família, les teves mascotes, la teva llar, inclús per a les teves plantes. Hora: 18.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR DE SISPONY

15.30 h: repic de campanes i cercavila.

16.30 h: torneig de brisca.

20.30 h: botifarrada.

23.30 h: concert festiu de Els Senyora

01.30 h: DJ Tunyix. Poble de Sispony. La Massana.

FESTA DEL POBLE

Arriba la Festa del poble d’Encamp i la revetlla de Sant Joan! Prepareu-vos per gaudir d’activitats, espectacles i jornades per a tota la família. Encamp.

EXPOSICIONS

L’ART EN LA TÈCNICA

Una exposició de l’escola d’art de Sant Julià de Lòria i els seus alumnes. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 25 de juny.

‘FLORS FANTASMES’

Invitació a contemplar la naturalesa transitòria de la vida, representada per les flors que, tot i la seva bellesa, tenen una vida curta. La Capsa, espais de creació. Ordino.

DES-CONNECTATS

L’Espai Caldes reobre les seves portes amb una mostra que repassa la trajectòria recent de l’artista andorrà Àngel Calvente, tant en la seva producció en pintura com en escultura. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 6 de juliol.