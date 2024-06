Final sense Costner

Amb prou feines unes hores després d’anunciar-se el retorn de Yellowstone amb els nous episodis, el 14 de novembre, Kevin Costner ha posat fi a totes les especulacions i rumors sobre el seu possible retorn, anunciant a través de les xarxes socials que no tornarà a la sèrie.

Ho ha fet mitjançant un vídeo que ha publicat a Instagram i en el qual diu que té “una actualització” i que “us veuré al cinema”. L’actor ha volgut parlar principalment sobre l’estrena d’Horizon, la seva nova pel·lícula, i ha fet referència a la pantalla gran com la prioritat actual. Amb tot, també ha aprofitat per acomiadar-se de la sèrie en què interpretava John Dutton.

“Vull comunicar-me amb vosaltres i fer-vos saber que després d’aquest llarg any i mig treballant en Horizon, no tornaré a Yellowstone, aquesta estimada sèrie que adoro i que sé que vosaltres adoreu. Simplement, m’he adonat que no podré continuar amb la segona part de la cinquena temporada ni en el futur”, ha dit.

La sèrie “ha estat una cosa que m’ha canviat de veritat. M’ha encantat. I sé que us ha encantat. Només volia fer-vos saber que no tornaré, i malgrat tot el que ha passat m’encanta la relació que hem pogut desenvolupar. Us veig al cinema”, ha conclòs.

“No tenien els guions escrits.” Això és el primer que va dir Kevin Costner fa unes setmanes quan se li va preguntar pel conflicte que hi havia darrere de càmeres de Yellowstone. Durant més d’un any, l’actor, el creador de la sèrie, Taylor Sheridan, i els productors, han estat negociant el retorn de l’intèrpret al rodatge de la segona tanda d’episodis de la cinquena temporada, que serà l’última. Fonts anònimes del projecte van culpar Costner del retard de la producció, acusant-lo de posar traves al calendari de gravacions.