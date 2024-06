Estafa amb HBO Max

Un grup de ciberdelinqüents està suplantant la plataforma HBO Max per cobrar a les seves víctimes gairebé 55 euros al mes. Es fan passar pel desaparegut servei televisiu (ara anomenat Max) per prometre un període de prova anual per dos euros, però realment la seva intenció és que l’usuari introdueixi les dades bancàries per subscriure’s a un servei que li cobrarà 27,45 euros cada 14 dies.

En concret, envien correus suplantant la identitat de l’antiga plataforma, decorant-los amb logos institucionals, amb el clàssic to morat d’HBO Max i tota mena de detalls, que fan que l’e-mail sembli autèntic. En la comunicació s’afirma que el receptor acaba de ser seleccionat a l’atzar.

L’oferta resulta temptadora, però és falsa. En primer lloc, perquè HBO Max va deixar d’existir el mes passat, però també es pot descobrir per altres pistes en el correu i l’enllaç que s’adjunta.

Així, l’adreça del remitent no és l’oficial d’HBO Max, sinó una altra que pot canviar depenent del correu. D’altra banda, l’enllaç incrustat tampoc no té res a veure amb la plataforma. Això sí, si hi accedim ens adonarem que compta amb una estètica molt similar a la d’HBO.

En entrar-hi, demana respondre a un qüestionari de tres preguntes. Després de fer-ho, permet activar la prova prement el botó corresponent. Això redirigeix a una altra web que tampoc és la de Max ni la d’HBO Max, on se sol·liciten les dades personals i bancàries per contractar l’oferta.

Si es llegeixen les condicions del pagament, s’indica que l’usuari s’està subscrivint a un sorteig que li cobrarà 27,45 euros cada dues setmanes. Es tracta de la clàssica estafa de phishing, en què un ciberdelinqüent suplanta una marca o servei.

Si rebem aquest correu, hem de marcar-lo com a correu brossa i eliminar-lo. Si hem introduït les dades bancàries, la recomanació és acudir ràpidament a la policia i notificar-ho al nostre banc.