Aries

Avui podries tenir una forta sensació de connexió amb algú. L'alineació astral agita energies intuïtives fortes. Podries tenir la sensació d'haver trobat la teva ànima bessona. Aquesta persona podria estar a la mateixa sintonia que tu, compartint les mateixes visions de la vida. Podrien compartir coincidències divertides, com aixecar el telèfon per trucar un segon abans que laltra persona ho faci. Para atenció a aquests enllaços psíquics.

Taure

Avui podries sentir entusiasme per començar alguna cosa nova. L'alineació planetària us està encoratjant a deixar enrere vells esquemes i costums. Potser estàs planejant enfocar els teus objectius professionals de manera diferent. Podries estar llest per capbussar-te i portar les coses en una nova direcció. No tinguis por ser abassegador i espontani. És un gran moment per experimentar una mica.

Bessons

Avui estaràs llest per obrir les ales en una nova adreça. L'alineació planetària us anima a experimentar i expressar diferents parts del vostre ésser. Si la gent està acostumada a veure't actuar d'una manera, anima't a sorprendre'ls! Sigues una mica més audaç si en general ets tímid. S'insinuant si en general ets reservat. Gaudiràs en sorprendre els altres amb alguns aspectes ocults de la teva personalitat.

Cranc

Avui heu de fer esforços per pensar d'una manera nova i diferent. Amb l'alineació astral en joc, tindràs més sort si et mantens alerta. Potser esteu lluitant amb un problema en aquest moment, enfocant-lo només des d'un angle. Però intenta fer un pas enrere de la teva perspectiva actual. Quan tinguis una visió fresca, podràs adonar-te que la solució ha estat davant dels teus nassos.

Lleó

Amb l'energia celestial en joc, estareu amb humor d'innovar i canviar els vostres entorns immediats. Potser decidiu reorganitzar la vostra oficina, ordenant els arxius i mobles. O potser decideixis crear un nou equip de treball (si manegues personal). Estaràs llest per millorar les coses i presentar millors sistemes. Confia en els teus instints per millorar les coses!

Verge

Hoy serás líder de algo. La energía de tus astros en juego te alienta a hacerte cargo en una situación en la que el mando te resulta natural. Quizás poseas una pericia comercial extra que a tus colegas les falta. Interviene y guía a los demás. Si te haces cargo, también podrías enseñar o hacer de mentor. Eres bueno para ayudar a los demás a aprender y crecer.

Balança

Amb l'alineació celestial, la teva ment podria desbordar visions creatives. Podries tindre representacions mentals d'imatges. Potser t'inspirin per a un dibuix o una pintura que t'agradaria fer. O potser traces l'esbós del pla d'una casa. Fins i tot podries tenir algunes idees de com desenvolupar pàgines web creant vincles, gràfics i text. Para atenció a aquestes idees. Podrien ser idees excel·lents.

Escorpí

Amb la configuració celestial d'avui, voldreu ser més sensible als sentiments aliens. Tendeixes a abocar-te tant a les teves coses que no pares atenció a l'estat d'ànim dels altres. Podria haver-hi un familiar o company de feina que està travessant un moment difícil. Si pots transmetre un to més encoratjador i positiu, t'ho agrairien! Esforça't per crear un ambient de pau.

Sagitari

En aquest moment podries sentir desitjos de celebrar-ho. L'alineació planetària indica que podries haver tingut un canvi substancial favorable. Potser estàs progressant molt a la feina. Potser esteu rebent un augment de sou o una promoció. O podries estar vivint connexions meravelloses amb la teva parella. Tots dos podrien estar treballant per millorar les coses, portant-se millor que mai. Destapa una bona ampolla de vi i celebra-ho!

Capricorn

Amb l'energia astral en joc, avui voldràs seguir el teu consell. Algú al teu voltant podria desitjar aconsellar-te, però podria estar mal informat. Aleshores no creguis tot el que escoltis. En poder discernir, aviat podries adonar-te que aquesta persona només està manifestant una opinió forta, no un fet. No us deixeu portar per la insinuació o l'exageració.

Aquari

Amb l'aspecte en joc, avui podries experimentar alguna comunicació virtual interessant. Potser intercanviïs un e-mail fascinant amb algú. Podràs preguntar-te si hauries de conèixer personalment aquesta persona. De vegades no és fàcil conèixer algú a través dun simple xat per Internet. O podries conversar amb algú per telèfon, compartint històries interessants. Tindràs el valor d'obrir-te pel que fa a la teva persona?

Peixos

Amb l'energia astral en joc, avui podria aflorar el teu costat tímid i cordial. Tot i les aparences, ets de cor tendre. Tots els teus éssers estimats ho saben, tot i que parles als crits. Avui podries dedicar temps de bona qualitat a la teva parella o als teus fills, si és que en tens. Experimentaràs una sensació de gratitud i benedicció. És meravellós tenir gent a la vida que t'estima de debò. Agraeix amb gestos de generositat.